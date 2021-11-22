Ekonomiye dolar üzerinden saldırı! Dolar asıl rekoru koalisyonlarda kırdı
Türkiye ekonomisi dolar üzerinden hedef alınıyor. Peki perde arkasında ne var? Geçmiş yollarda dolardaki kur hareketleri nasıldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, "Doların üzerinde bir köpük oluşturulmuş. Oluşturulmaya da devam ediyor. İnsanları dolar üzerinden ekonomiyi okumaya yönlendiriyorlar." dedi. Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı da Türkiye'nin hedef alındığı ekonomik saldırıları köşesine taşıdı. Bursalı, dövizin düşmesi için 'yapılması gerekenleri' imalı bir şekilde anlattı. Türkiye'nin adeta ABD kuklasına dönüşmesi halinde doların 1 TL'ye düşebileceğini işaret eden Şebnem Bursalı, "Formülü uyguladık, döviz düştü. Mutlu muyuz?" diyerek tepki gösterdi.
ABD Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalışsa da Başkan Erdoğan buna izin vermemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında gücünü artıran Türkiye aynı zamanda ABD'nin hukuksuz girişimlerinin de karşısında duruyor.
Peki saldırıların perde arkasında ne var? Geçmiş yollarda dolardaki kur hareketleri nasıldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DOLAR ÜZERİNDE BİR KÖPÜK OLUŞTURDULAR"
Bizde şöyle bir alışkanlık oldu bizim coğrafyamızda var aslında bu. Dolar üzerinden ekonomiyi okuma meselesi. Yani dolar yükseliyorsa ekonomimiz kötü, dolar düşüyorsa ekonomimiz iyi gibi bir algı oluştu. Bizim coğrafyamız dışında şu yoktur insanlar kendi maaşlarını dolar üzerinden hesaplarlar ben işte geçtiğimiz 10 yıl önce şu kadar dolar maaş alıyordum şimdi şu kadar dolar maaş alıyorum diye. Bu başka bir ülkede yoktur. Dolar üzerinde bir köpük oluşturdular ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Bugün yüzde 2,5'luk bir geri çekilme söz konusu.
"CENDERENİN İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Televizyonlara bakıyorum faiz artsın diye çırpınıyorlar. Faiz ticaretin düşmanı, yatırımın düşmanı, üretimin düşmanı, enflasyonun sebebi. Neden? Maliyetlerini artırıyor insanların. Dolayısıyla yüksek faizi istemek çok mantıklı bir şey değil. Ama bu ülkenin kaynaklarını yüksek faizle birileri sömürmüş sürekli.
Bu ülkede daha az faizle üretim, yatırım, ihracat istihdam sağlanmalı. Bunu da sağlayacak olan düşük faiz. Ülkeyi yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon cenderesinin içine sokmaya çalışıyorlar. Bu üçünün de yüksek olduğu noktada ekonomide hiçbir hareket olmuyor.
TÜRKİYE HANGİ ROTADA?
Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. İhracatımız rekorlar kırıyor. İstihdamda önemli aşamalar kaydediliyor. Yatırım artıyor. Üretim artıyor. Sizin paranızın değeri üretim gücünüzle ortaya çıkar. Doların üzerinde bir köpük oluşturulmuş. Oluşturulmaya da devam ediyor. İnsanları dolar üzerinden ekonomiyi okumaya yönlendiriyorlar.
Sabah gazetesinin Şebnem Bursalı da döviz fiyatlarının artmasını köşesine aldı ve Türkiye'nin hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini imalı bir şekilde anlattı.
İşte Şebnem Bursalı'nın "Döviz işte böyle düşer" yazısı;
Doğu Akdeniz'den çekiliyoruz açıklaması yaparsak; Dolar 9.50 TL...
Libya'dan çekiliyoruz dersek; Dolar 9 TL...
Katar'dan ve Afrika'dan çekiliyoruz desek; Dolar 8.75 TL...
Karadeniz'de doğalgaz aramasını durduruyoruz açıklamasını yaparsak; Dolar 8.50 TL...
Suriye'den çekiliyoruz dersek; Dolar 8.25 TL...
BM ve NATO kararlarını ne diyorlarsa uygulayacağız dersek; Dolar 8 TL...
Ülke içindeki ve sınır ötesindeki tüm terör operasyonlarını durduruyoruz dersek; Dolar 7.75 TL...
Hapisteki FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü üyelerini tahliye ediyoruz dersek; Dolar 7.50 TL...
Savunma sanayiindeki tüm projeleri durduruyoruz, üstüne S-400'leri iade ediyoruz dersek; Dolar 7.25 TL...
KHK ile görevden alınanları tekrar eski görevlerine iade ediyoruz dersek; Dolar 7 TL...
Vesayet sistemine geri dönüyoruz dersek; Dolar 6 TL...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme geri dönüyoruz dersek; Dolar 5.75 TL...
IMF ile yeniden anlaşma dönemine başlıyoruz ve Merkez Bankası'ndaki dolar rezervine direk emir verme yetkisini onlara veriyoruz, döviz rezervini de IMF kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 5.50 TL...
Kıbrıs'taki tüm haklarımızdan vazgeçiyoruz dersek; Dolar 5.25 TL...
Tüm yerli projeleri durduruyoruz ve herşeyi ABD ve Batılı ülkelerden temin dönemine geçiyoruz dersek; Dolar 5 TL...
TSK'yı tekrar FETÖ ve NATO'nun kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4.75 TL...
Devam ediyoruz doları düşürme formülüne...
MİT içindeki tüm Anadolu evlatların tasfiye ediyor ve yine uluslararası lobilerin kontrolüne veriyoruz ve operasyon yapma dönemini tamamen durduruyoruz dersek; Dolar 4.50 TL...
Petrol ve doğalgaz arama gemilerini uluslararası enerji lobilerinin kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4 TL...
Cumhur İttifakı'nı lağvediyoruz, erken seçime gidiyor ve biz iki parti (AK Parti ve MHP) seçime girmiyoruz dersek; Dolar 3 TL...
Seçimi Millet İttifakı'nın kazanmasını sağlıyor ve HDP'ye 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 4 bakanlık veriyoruz dersek; Dolar 2.50 TL...
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş tahliye ediliyor dersek; Dolar 2 TL...
Terör saldırılarına karşın güvenlik güçlerimizin operasyon yapmalarını yasaklıyoruz dersek; Dolar 1.75 TL...
Batılı ülkeler ve ABD ile her temasımızda "Siz nasıl isterseniz" diyeceğimizin sözünü verirsek; Dolar 1.25 TL...
Ve son...
Komşu ülkelerle tüm ilişkilerimizin kesileceğini ve sadece Batı ve ABD'nin işaret ettiği ülkelerle ilişki kuracağımızı söylersek; Dolar 1 TL...
İşte size dolar, döviz nasıl düşer formülü!
Peki ama burada sorulması gereken asıl soru şu; Formülü uyguladık, döviz düştü. Mutlu muyuz? Benim cevabım çok açık ve net; Hayır! Eminim sizler de, milyonlar da aynı cevabı hem de yüksek sesle veriyorsunuz.
Birkaç gündür pek çok WhatsApp mesaj gruplarında paylaşılan bu kinayeli mesaja başka bir cevap veren varsa; Bu ülkeyi terkedip defolup gitsin...
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