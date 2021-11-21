Mahkum izinleri uzayacak mı? Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...

Merkez Bankası para politikası kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da ekonomik gelişmeler başlığı altında görüşülecek.

2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formül olacak.

Tüm bunların yanı sıra koronavirüs ile mücadele de konuşulacak konular arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine'ye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.