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Mahkum izinleri uzayacak mı? Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...

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Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Mahkum izinleri uzayacak mı? Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine'yi toplayacak. Gündemde Türkiye'ye sürpriz ziyarette bulunan ABD dışişleri bakan yardımcısının temasları ve Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki 50+1 sistemi zirvesi olacak. Toplantıda ayrıca faizleri düşüren Merkez Bankası'nın kararı da ele alınacak. Öte yandan Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinden tahliye edilen hükümlülerin 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sona eriyor. Peki mahkumların Kovid izni uzayacak mı? Tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 kasım Pazartesi günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine, iki haftalık aranın ardından terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler ve koronavirüs tedbirleri gibi önemli gündem başlıklarıyla toplanacak.

Toplantıda son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.

50+1 HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Son olarak Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek.

Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de masada olacak.

F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye parasının iade edilmesi noktasında iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfrıed'in açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

Merkez Bankası para politikası kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da ekonomik gelişmeler başlığı altında görüşülecek.

2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formül olacak.

Tüm bunların yanı sıra koronavirüs ile mücadele de konuşulacak konular arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine'ye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

MAHKUMLARIN KOVİD İZNİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinden tahliye edilen hükümlülerin 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sona eriyor. Peki 90 bin hükümlünün 1,5 yıldır faydalandığı izin daha ne kadar uzatılabilir?

30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

Kimler cezaevine dönmeyecek? KİMLER CEZAEVİNE DÖNMEYECEK?

Kabine toplanıyor KABİNE TOPLANIYOR

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