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Mahalledeki bütün kadınlar iş sahibi oldu! Bir kadın 150 kadını nasıl istihdam etti?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Mahalledeki bütün kadınlar iş sahibi oldu! Bir kadın 150 kadını nasıl istihdam etti?

Amasya'da bir kadın belediyeye ait düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştürmek için mücadele etti ve bunu başardı. Sonra da oturduğu mahallenin kadınlarının hepsini istihdam etti. Tarlada çalışan 150 kadın şimdi meslek de öğrendi. O gururlandıran kadın A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu oldu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu kadını hayatın her yerinden kendi göstermeye ve başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. O isimlerden biri de Girişimci Özlem Küçükkahyaoğlu. Düğün atölyesini tekstil atölyesine çeviren Özlem Küçükkahyaoğlu, 150 kadına istihdam sağladı.

Girişimci Özlem Küçükkahyaoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Ben küçük bir atölye ile işe başladım. Terzi atölyesinde şalvar dikerek hikaye başladı. Belediyenin çalışanlarına kıyafet dikerek süreç devam etti. O dönem 4-5 kişi ile birlikte çalışıyorlar.

Sonrasında kolları sıvadık ve bir sürü kadın arkadaşımız var tarlada, bağda ve bahçe çalışan kadınlarımız var. Onlara da istihdam sağlayabilmek için büyük bir atölye kurmak istedik.

Yeşil Yenice'de düğün salonlarını bize vererek böyle güzel bir ortam kuruldu. Burada bir aile ortamı kurduk."

Atölyede çalışan ve A Haber mikrofonlarına konuşan çalından kadınlardan biri, "Burada çalışmadan önce bağda çalışıp kiraz topluyorduk. Meyve ve bamya topluyorduk. Hiç makine bilmiyorduk ama bu işe vakıf olduk. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fabrikada çalışmak daha kolay bizler için ve ev ekonomimize de katkı sağlıyor." dedi.

Türkiye bu kadını konuşacak! TÜRKİYE BU KADINI KONUŞACAK!

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