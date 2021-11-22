Mahalledeki bütün kadınlar iş sahibi oldu! Bir kadın 150 kadını nasıl istihdam etti?

Atölyede çalışan ve A Haber mikrofonlarına konuşan çalından kadınlardan biri, "Burada çalışmadan önce bağda çalışıp kiraz topluyorduk. Meyve ve bamya topluyorduk. Hiç makine bilmiyorduk ama bu işe vakıf olduk. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fabrikada çalışmak daha kolay bizler için ve ev ekonomimize de katkı sağlıyor." dedi.

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