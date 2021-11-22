Asgari ücret ne kadar olacak? Kritik Kabine toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine'yi topluyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomi başlıklar olacak.Gündemde asgari ücret ve faizleri düşüren Merkez Bankası'nın kararı ele alınacak. Toplantıda ayrıca Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki 50+1 sistemi zirvesi olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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