Düşük faize kim neden karşı çıkıyor? Pandemi krizi dünyayı nasıl etkiledi? Faiz lobileri nasıl harekete geçti?

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın açıklamaları:

Kendilerine Millet İttifakı adı veren ancak birçok kişi tarafından Zillet İttifakı diye anılan yapının 2023 seçimleri yaklaştıkça gittikçe çözülmeye başladığını ve ciddi dağılma emareleri gösterdiğini söyleyebilir. HDP ile yapılan ittifakın CHP'nin ulusalcı kesimi ve İYİ Parti'nin milliyetçi kesimini rahatsız ettiğinin farkındalar.

Bu ittifakı seçimlere kadar götürüp sabit tutabilmenin hesaplarını yapıyorlar. Burada yapılan tezkere konusunda ve Kandil konusunda yapılan açıklamalar tutarsızlıklarını ortaya koyuyor.