Deprem hareketliliği neden arttı? Fay hatları harekete mi geçti?

Biz 90'lı yıllarda Türkiye diri deprem haritasında 150 tane diri parça çizmiştik. Bu 3 kat artış gösterdi. Günümüzde deprem tehlikesi 20-30 yıla göre 3 kat artmış oldu. Bu arada Kocaeli depreminin olduğu bir fay var. Burada rahatlama var. Burada en az 100-150 yıl deprem olmaz. Düzce'nin Marmara'yı tetiklemesi mümkün değil. Kocaeli'deki bir depremin Marmara'daya yeni yük bindirmişti. Marmara depremi için çok büyük bir sıra yok. 30 yıl denmişti.