Deprem hareketliliği neden arttı? Fay hatları harekete mi geçti?
17 Kasım tarihinde Düzce’de 5 şiddetinde bir deprem yaşandı ve İstanbul ile çevre illerde hissedildi. Dün ise Erzurum’da 5,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Her iki depremde de ekipler anında harekete geçerek vatandaşların yardımına koştu. Türkiye peş peşe gelen şiddetli depremlerle bir kez daha karşılaştı ve deprem gerçeğiyle yüzleşti. Büyük Marmara depremi yine akıllara geldi. Düzce ve Erzurum depremleri ne anlama geliyor? Deprem hareketliliği neden arttı? Fay hatları harekete mi geçti? Ay tutulmasının etkisi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un canlı yayında açıklamaları:
"Türkiye'nin deprem haritasına bakıldığı zaman çizgiler 5,5'tan büyük depremlerin olabileceğinin işareti. Fayların olmadığı bir yer yok. Biz deprem konusunda aktif ve tehlikeli bir ülkeyiz. Zaman zaman bu gerilimlerle depremler ortaya çıkıyor. Ama bunlar yıkıcı depremler değil.
Bunlar bence uyarıcı depremler. Bu depremler tek bir noktada toplanmıyor. Önce Kuzey Anadolu Fayı üzerinde oldu ardından Erzurum'da oldu farklı bir fay hattı üzerinde. Şimdi de Tokat'ta bir deprem yaşandı.
Depremden etkilenme ile hissetme arasında ciddi farklar vardır. Eğer zemin kötü ise üstündeki yapılarda bunu daha kötü hissedebilirsiniz. Türkiye'de yakın ya da uzak depremlerden etkilenmeyecek bir yer yok. 2-3 günde bir 4'ten büyük deprem oluyor.
Bu depremlerde maalesef hasarlar oluyor ve biz bunu hak etmiyoruz. Hem ekonomik olarak hem teknik olarak daha iyi bir ülkeyiz. Hasar göreceğimiz depremlerin 6 ve üzerinde olması gerekir. Maalesef bu 5'te başlıyor. Bu iki arasında enerji bakımında 30 kat farklılık var.
Marmara'da bir deprem olursa ne olacağını kendimize sormamız gerekiyor. Güçlü bir ülkeyiz ve gereken adımları atmalıyız. Depreme müdahale konusunda en iyi ülkelerde birisiyiz. Diğer konuları da geliştirmemiz gerekiyor teknik olarak.
Biz 90'lı yıllarda Türkiye diri deprem haritasında 150 tane diri parça çizmiştik. Bu 3 kat artış gösterdi. Günümüzde deprem tehlikesi 20-30 yıla göre 3 kat artmış oldu. Bu arada Kocaeli depreminin olduğu bir fay var. Burada rahatlama var. Burada en az 100-150 yıl deprem olmaz. Düzce'nin Marmara'yı tetiklemesi mümkün değil. Kocaeli'deki bir depremin Marmara'daya yeni yük bindirmişti. Marmara depremi için çok büyük bir sıra yok. 30 yıl denmişti.
Bunun 20 yılı geçti. 2 komşu fay hattı birbirini tetikleyebilir. Kocaeli Düzce depremini ya da Düzce depremi Kocaeli depremini tetikleyebilir gibi. Bizim deprem beklediğimiz yer Silivri'ye yakın İstanbul'a 20 kilometre mesafedeki bir bölgede 7 üzerinde deprem bekliyoruz. Depremlerin bir de tsunami oluşturma durumu olabilir. Birincisi beklenen deprem 7 şiddetinin üzerinde olabilir. 7.5'i hatta 7.7'yi bulan depremler var. 7.7 büyüklüğündeki bir deprem 3 tane yaklaşık Kocaeli depremi demek.
Bunun maliyeti Marmara için çok büyük olur. İnsanlar Marmara depreminin İstanbul ya dam Marmara sorunu olduğunu düşünüyorsa anılıyorlar. Bu kıtalar arası bir sorun. O nedenle burada maliyet yüksek olacaktır.
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