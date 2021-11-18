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Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? İstanbul depremi yakın mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama: 7.5'a kadar varabilir

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Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? İstanbul depremi yakın mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan açıklama: 7.5’a kadar varabilir

Son dakika deprem haberleri... Düzce depremi ne anlama geliyor? Beklenen büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem hangi fay hattı üzerinde oldu? İstanbul'u da büyük ölçüde etkilemesi beklenen deprem yakın mı? Marmara fayında son durum ne? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sismik boşlukların olduğu vurgusunu yapan Ersoy, "Kaçınılmaz bu depremler yaşanacak" dedi.

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çilimli ilçesi olan deprem bazı evlerde hasara yol açtı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Bölgede panik yaşandı.

Peki Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Marmara fayında son durum ne? Düzce depremi ne anlama geliyor? İstanbul depremi yakın mı? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"MARMARA'DA BEKLİYORUZ AMA..."

1999 Kasım'ında Düzce tarafında bir deprem olmuştu 7.2 büyüklüğünde. Bu depremin yarattığı stres noktaları vardı. Bir tanesi de Bolu Dağı'na kadar olan kısımda bir gerilim vardı. Biz hep Marmara'da bekliyoruz ama bir başka deprem Bolu'dan sonra başlayabilir.

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bu 5 büyüklüğündeki depremin İstanbul Marmara'yı etkilemesi düşünülemez. Çünkü Marmara'nın deprem potansiyeli zaten ayrı. Onu ayrı konuşmak gerekir. Düzce'deki depremin İstanbul'u tetiklemesi mümkün değil fakat hissedebiliriz. Bu biraz zeminin yaşattığı bir şey. Eğer zemin çok kötüyse üstündeki yapılarda bunu daha çok hissediyorsunuz. Depremin yaşandığı yerde zemin kötü. Geniş bir Düzce ovası var. Bu da çok yakında bir yerde. Dolayısıyla insanların çok hissetmesi hatta hasar olması enteresan bu zeminden kaynaklı.

"BU BİZİ DAHA DA KORKUTUYOR"

5 büyüklüğündeki depremde hasar görmek demek binanın çok kötü standartlarda olması gerek. Bu bizi daha da korkutuyor. Çünkü büyük bir deprem bunun 900 kat daha büyük enerjisine sahip olacak. Bu enerjiyi karşılayacak yapı stoğumuz yoksa sıkıntılı bir dönem yaşayabiliriz.

DEPREM HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE?

Marmara'nın doğusunda İzmit Körfezi'nden girip Kocaeli, Sakarya ve Düzce'ye doğru geliyor. Hem güneyden Abant tarafından geçen hem de Bolu'ya doğru giden bir fay zonu var. Bu Kuzey Anadolu fay zonunun bir sistematiği. Dolayısıyla bazen tam üzerinde bazen de ikinci kırıkları üzerinde depremler oluşturuyor. Mesela bu deprem öyle bir depremdi.

"SİSMİK BOŞLUKLAR VAR"

Kaçınılmaz bu depremler yaşanacak. Bu 5 büyüklüğündeki deprem de gelecekteki büyük depremin enerjisini falan almıyor. Bolu'dan ileriye doğru 44 depremi var arada sismik boşluklar var. Hatta Düzce'de bile sismik boşluklar var. Bunlar depremde doldurulacak bu kaçınılmaz bir şey. Bunları yaşayacağız. 5'i yaşadık diye bundan sonra her şey güllük gülistanlık değil.

MARMARA DEPREMİ UYARISI

Bir avantaj var. Düzce'de 99 depreminden sonra yapı stoğunda çok ciddi iyileştirmeler vardı. Bu bizim bir avantajımız inşallah İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi'nde de bunları görürüz. Çünkü çok geniş bir yapı stoğu var Marmara'da. Sadece İstanbul'da 4 milyon konut Marmara'yı katarsak 6 milyon konut. Türkiye'de 18 milyon olduğunu düşünürsek önemli bir kesimi burada. Dolayısıyla bunların bir an önce iyileştirilmeye ihtiyaçları var.

"DEPREMİN SÜRESİ ÇOK GECİKMEYECEKTİR"

Silivri açıklarıyla İzmir Körfezi arasında kırılmayan bir Kuzey Anadolu parçası var. Burada 7'nin üzerinde bir deprem olabilir. Bu depremin süresi çok gecikmeyecektir. 99'dan sonra 30 yıl biçilmişti. Bunun 20 yılı geçti geriye 10 yıl gibi bir dönem kaldı ki bu gerilimin daha da arttığını gösteriyor. Arada bir 4 ve üzeri depremler olsa da bu bölgenin enerjisi azalmıyor.

"BEKLENEN DEPREM 7.5'A KADAR VARABİLİR"

2018'di 5.8 yaşadık Silivri açıklarında çok paniklemiştik. Bunun nedeni bizi de kaygılandırmıştı. 5.8 deprem olabilecek bir nokta oradan doğuya doğru bir İstanbul depremi gerçekleşebilirdi. Biz o yüzden kaygı duymuştuk. Çünkü bir sismik boşluk alanı var. İzmit Körfezi ile Silivri arası buraya dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü 7'nin üzerinde bekliyoruz. 7.5'a kadar da varabilir.

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