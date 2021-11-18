Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? İstanbul depremi yakın mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan açıklama: 7.5’a kadar varabilir

MARMARA DEPREMİ UYARISI

Bir avantaj var. Düzce'de 99 depreminden sonra yapı stoğunda çok ciddi iyileştirmeler vardı. Bu bizim bir avantajımız inşallah İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi'nde de bunları görürüz. Çünkü çok geniş bir yapı stoğu var Marmara'da. Sadece İstanbul'da 4 milyon konut Marmara'yı katarsak 6 milyon konut. Türkiye'de 18 milyon olduğunu düşünürsek önemli bir kesimi burada. Dolayısıyla bunların bir an önce iyileştirilmeye ihtiyaçları var.