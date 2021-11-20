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Son dakika | Tokat Niksar'da korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler

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Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Son dakika | Tokat Niksar’da korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberi...Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddettinin 4.0 büyüklüğünde derinliğinin ise 12.37 KM olduğu belirtildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Saat 10.02'de yaşanan depremin derinliği 12.37 km. olarak açıklandı. 4.0 büyüklüğündeki depremin hemen 1 dakika sonrasında aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.

Saat 10.03'te yaşanan depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı.

Deprem sonrası AFAD ekiplerinin yaptığı taramada şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadı.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Depremlere ilişkin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

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