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MİT ve TSK’dan PKK’ya üst düzey darbe! Ali Haydar Kaytan'ın yok edilmesi ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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MİT ve TSK’dan PKK’ya üst düzey darbe! Ali Haydar Kaytan’ın yok edilmesi ne anlama geliyor?

MİT ve TSK, terörle mücadelede en uzun soluklu operasyonlardan birini gerçekleştirdi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan da vardı ancak örgüt Kaytan'ın ölümünü gizledi. Defin işlemini yapan PKK'lılar da infaz edildi. Bu operasyon ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.

Dr. Özgür Tör canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Üst düzey isimlerin ortadan kaldırılması terörle mücadele de istenen ve beklenen bir tutumdur. Bu şahsın etkisiz hale getirilmesi ve sonrasında yaşananlar aslında buna benzer olaylar geçmişte de yaşandı. MİT ve TSK tarafından yapılan bu tarz önemli operasyonlar terör örgütü PKK tarafından hep gizli tutulur.

Bu tarz üst düzey teröristler sahaya inmez ve çatışmaya girmez. Bunlar bu bölgede yaşayan insanlardan değiller. Bunlar bizim insanımızla aynı kökten insanlar değiller.

Bunlar etkisiz hale getirildikten sonra farklı bir yere gömülmesi araştırılması gereken bir konu. Bunu gömenlerin veya bu haberleri bilenlerin infaz edilmesi insanlık dışı bir durum. Bu durum PKK'nın içinde farklı bir yapılanma olduğunu göstergesidir.

Bu üst düzey teröristler etkisiz hale getirildikten sonra dağa kaçırılan çocuklar bitecek ve oralarda ölmeyecekler. Asıl hain terörist dağa kaçırılanları öne sürüp kendileri rahat yaşayan insanlardır.

Üst düzey teröristlerin cesetlerini taşıyan ya da onların gömenlerin infaz edilmesi ortaya çıkarılması ki insanlar gidip terörist olmasınlar. Bu teröristlerin kripto isimler olduğu farklı etnik grup ve dinlere mensup olduklarının bilinmesi gerekir.

Aldığı darbeler örgüte moral açısından negatif etki yaratıyor. Resimdeki teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor bu da çok önemli bir durum."

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