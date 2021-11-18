MİT ve TSK’dan PKK’ya üst düzey darbe! Ali Haydar Kaytan’ın yok edilmesi ne anlama geliyor?

Dr. Özgür Tör canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Üst düzey isimlerin ortadan kaldırılması terörle mücadele de istenen ve beklenen bir tutumdur. Bu şahsın etkisiz hale getirilmesi ve sonrasında yaşananlar aslında buna benzer olaylar geçmişte de yaşandı. MİT ve TSK tarafından yapılan bu tarz önemli operasyonlar terör örgütü PKK tarafından hep gizli tutulur.