MİT ve TSK’dan Gara’da nokta operasyon! Perde arkasında ne var? Suriye’de yeni harekat olacak mı?

PKK kadınları en umulmadık yerlerde kullanır. Ve bu örgütün taktiklerinden bir tanesidir. Kadın teröristin dişiliği ile erkek teröristi tahrik ederdi. Yani erkelerin başaramadığı işleri kadınların sırtına yıkan bir taktik var. Onlar üzerinden de erkekler üzerinde de etki üretirdi. Örgütün bu anlamda kadını kullanması çok ilginçtir. Kadınları ayrıca uluslararası alanda da etki oluşturmak için kullanır."

SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLACAK MI?

Bu noktada silahlı kuvvetlerimizin de hem İdlib bölgesinde hem diğer harekat alanlarında çok ciddi anlamda bir yığınak yaptığını gördük. Zaten olacakların hazırlığı. Tespitim şu bir harekattan önce ABD ve Rusya'nın vermiş olduğu sözleri yerine getirmeleri. YPG/PKK'yı bizim sınırımızdan 30 km öteye çekmeleri. Getirmezlerse Türkiye iradesini ortaya koydu harekat yapacak. Neresi olur? Benim tahmninim Doğu alanıyla Batı alanını birleştirmek konusunda Menbiç ve Ayn el-Arab olarak düşlündüklerini değerlendiriyorum.