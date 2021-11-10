MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon! Perde arkasında ne var? Suriye'de yeni harekat olacak mı?
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Merkez Komite Üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. Öte yandan Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK cephe hatlarını mayınla tuzaklıyor. Gara’daki operasyonun perde arkasında ne var? Suriye’de yeni harekat olacak mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Bu operasyon bir saha istihbaratına dayalı, sahadaki MİT'in elemanlarının üretmiş olduğu bir veri ve buna bağlı olarak TSK'nın havadan yapmış olduğu bir hava akınıdır. Muhtemelen bir uçak taarruzdur. Bu kişiler PKK açısından erişilemez ve ulaşılmaz kişiler.
Ama bakıyorsunuz MİT'in bir daha elemanı tam dibine kadar girmiş bununla ilgili gerçek zamanlı bilgiyi üretmiş ve bu bir harekata dönüşüyor. PKK'nın en etkili isimlerinden bir tanesi, Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi isimlerin içinde olduğu komiteden birisi etkisiz hale getiriliyor.
Bu kişi teröristler için bir terör tanrıçası. MİT bunu onların ellerinden aldı. Bunun pek çok etkisi olacak. Örgüt içerisindeki yetkilerine bakıldığı zaman kadınlardan sorumlu bir kişi. Diğer taraftan yasa dışı silahlı sol terör örgütleriyle iş birliği içerisinde. Terör örgütü PKK'nın kurmuş olduğu Halkların Birleşim Hareketi'nin üzerindeki PKK'nın sorumlusu. Bu anlamda da önemli bir rolü var operasyonun.
Bu kadın terörist, birçok kanlı eylemin sorumlusu ve terör elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim almış ve onun önemsediği bir kişi. Gara da bu operasyonun yapıldığı nokta da önemli. Çünkü erişilemez denilen yerde yapıldı. Tüm açılardan bakıldığında çok önemli bir etkiye sahip bir operasyon. Bilindiği gibi bunlar yabancı istihbarat servisleri tarafından da korunan isimler. Bu operasyonu yapanların ellerine kollarına sağlık.
PKK kadınları en umulmadık yerlerde kullanır. Ve bu örgütün taktiklerinden bir tanesidir. Kadın teröristin dişiliği ile erkek teröristi tahrik ederdi. Yani erkelerin başaramadığı işleri kadınların sırtına yıkan bir taktik var. Onlar üzerinden de erkekler üzerinde de etki üretirdi. Örgütün bu anlamda kadını kullanması çok ilginçtir. Kadınları ayrıca uluslararası alanda da etki oluşturmak için kullanır."
SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLACAK MI?
Bu noktada silahlı kuvvetlerimizin de hem İdlib bölgesinde hem diğer harekat alanlarında çok ciddi anlamda bir yığınak yaptığını gördük. Zaten olacakların hazırlığı. Tespitim şu bir harekattan önce ABD ve Rusya'nın vermiş olduğu sözleri yerine getirmeleri. YPG/PKK'yı bizim sınırımızdan 30 km öteye çekmeleri. Getirmezlerse Türkiye iradesini ortaya koydu harekat yapacak. Neresi olur? Benim tahmninim Doğu alanıyla Batı alanını birleştirmek konusunda Menbiç ve Ayn el-Arab olarak düşlündüklerini değerlendiriyorum.
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret:
"Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri MİT ile birlikte özellikle sınır ötesi bölgelerde nokta operasyonlar düzenliyor ve bunlarda da ciddi başarılar elde edilmiş durumda. Özellikle de örgütün üst düzey yöneticileri noktasında bulunan kişilere karşı.
Örgüt üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Kullandığımız teknolojilerin istihbarat faaliyetlerinin büyük bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. Örgütün üzerinde etki açısından oldukça önemli bir operasyon. Önümüzdeki günlerde bunun devamının geleceğini de bekliyorum."
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