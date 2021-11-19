Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik

Libya'da Irak'ta dünyanın başka ülkelerinde hiç kimse döviz fiyatını konuşuyor mu? Konuşmuyor. Çünkü orada bir beka meselesi var. Ülkeler iç savaş halindeler. Türkiye'de mesele döviz üzerinden bir plan yapmak. Şuna bakmak lazım işsizlik rakamlarına bakmak lazım, ihracat rakamlarına bakmak lazım.

DÜNYADA DURUM NASIL?

Mesele sadece Türkiye değil. Dünyaya bakalım şöyle. ABD'de durum ne? Fransa'da durum ne? Almanya'da durum ne? İtalya'da durum ne? Ki bunlar Türkiye'den daha üst bir ligde olan ülkeler. Buradaki ekonomi perişan insanlar aşıyı dahi parayla gittiler aldılar. Salatalığın fiyatı patatesin domatesin fiyatı, benzinin fiyatı, doğalgazın fiyatı ne kadar Türkiye'de ne kadar.