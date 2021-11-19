Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik
Merkez Bankası faiz indirdi, lobiler harekete geçti. Türkiye ekonomisi neden hedefte? "Faiz silahı"yla mücadeleye kim, neden karşı? Faiz indirimi üzerinden Türkiye ekonomisi neden hedef alınıyor? Millet İttifakı'nın erken seçim çığırtkanlığı planın bir parçası mı? AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yayman, milyonlarca vatandaşı ilgilenden asgari ücret ve EYT konularıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Dünya ekonomisinde pandemi etkisinde. Tedarik krizi dünya ekonomisini vurdu. Bunu görmezden gelip neden Türkiye'ye malediyorlar? Millet İttifakı neden erken seçim istiyor? Erken seçim mi, siyasi operasyon mu? Erken seçim baskısı hangi planın parçası? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e erken seçim talimatı mı verildi? Muhalefetin erken seçim çağrısının perde arkasında ne var?
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
MESELE EKONOMİK TETİKÇİLİK
İşte o açıklamalardan satır başları; Burada aslında mesele döviz değil. Bunu bir görmek lazım. Temel problemin döviz olmadığını bilmemiz lazım. Temel mesele bir ekonomik tetikçilik yapmak suretiyle Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek AK Parti'nin 2023 öncesi önünü kesmek.
ARKASINDA KİMLER VAR?
15 Temmuz'u kim yaptıysa bu operasyonu yapanlar onlar. Ekonomik tetikçiliği yapanlar onlar. 17-25 Aralık'ı kim yaptıysa PKK'ya kim karakolları basın canlı bomba eylemleri yapın dediyse buradaki operasyonları yapanlar aynı kişiler. Gezi Parkı eylemlerini kim yaptıysa ekonomik tetikçiliği de yapan bu insanlar.
Libya'da Irak'ta dünyanın başka ülkelerinde hiç kimse döviz fiyatını konuşuyor mu? Konuşmuyor. Çünkü orada bir beka meselesi var. Ülkeler iç savaş halindeler. Türkiye'de mesele döviz üzerinden bir plan yapmak. Şuna bakmak lazım işsizlik rakamlarına bakmak lazım, ihracat rakamlarına bakmak lazım.
DÜNYADA DURUM NASIL?
Mesele sadece Türkiye değil. Dünyaya bakalım şöyle. ABD'de durum ne? Fransa'da durum ne? Almanya'da durum ne? İtalya'da durum ne? Ki bunlar Türkiye'den daha üst bir ligde olan ülkeler. Buradaki ekonomi perişan insanlar aşıyı dahi parayla gittiler aldılar. Salatalığın fiyatı patatesin domatesin fiyatı, benzinin fiyatı, doğalgazın fiyatı ne kadar Türkiye'de ne kadar.
ÇÖZÜMÜN ADRESİ AK PARTİ
Sorun yok mu sorun var. Bu sorunlar bizim sorunlarımız. Biz AK Parti olarak diyoruz ki sorun varsa çözümün adresi de var. Çözümün adresi AK Parti, çözümün adresi Cumhur İttifakı çözümün adresi 20 yıldır bu ülkeyi büyük bir başarıyla istikrarla yöneten Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar zaman zaman Türkiye'de de dünyada da yaşanıyor. Önemli olan istikrarı korumak. Ekonomik istikrar önemlidir ama asıl önemli olan siyasi istikrardır. Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar olur.
Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil bunların amacı Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Mesele Türkiye'nin ileri yürüyüşünü durdurmak.
ERKEN SEÇİM ÇIĞIRTKANLIĞI
Milletimizin söylediği iki tane söz var. Bir tanesi aç tavuk kendini darı ambarında görür. İkincisi de yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bu CHP hiç konuşmasın. Bunların sokağa çıkacak hali yok. Bunlar 70 yıldır iktidara gelememiş olan bir parti.
ASGARİ ÜCRET VE EYT AÇIKLAMASI
Önümüzdeki dönemde asgari ücret iyileştirilecek emeklilerin maaşları iyileştirilecek. İnşallah EYT meselesi ile ilgili Çalışma Bakanımız Vedat Bey'in bir çalışması var. Bunların hepsini biz çözeceğiz. Çünkü biz milletimizin iyi gününde de yanındayız zor gününde de yanındayız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müslüme bulundu mu? Müge Anlı’da Müslüme bebek son durum! Kayıp Müslüme’ye ne oldu?
- VE AÇIKLANDI! GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama: 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
- Ay tutulması burçlara etkisi nasıl? 19 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulmasında ne oluyor?
- Cuma hutbesi 19 Kasım 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?
- Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? İşte hayatı...
- Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?
- Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? İşte tahminler...
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...
- Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? İşte son dakika açıklaması...
- Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...