Son dakika: Kerkük'te MİT operasyonu! PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen öldürüldü
Son dakika haberine göre MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'Gara sorumlusu' Şilan Goyi (Taybet Bilen), beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken SİHA'lar örgütü bombalamaya devam ediyor.
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucunda PKK'nın sözde 'Gara sorumlusu' Şilan Goyi (Taybet Bilen) etkisiz hale getirildi.
ZİNDANA ÇEVİRİYORUZ
Türk Silahlı Kuvvetleri 'Bul ve yok et' parolasıyla terör örgütü PKK/YPG'ye zindan olmaya devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde etkin caydırıcı olan Mehmetçik teröristleri bulduğu yerde etkisiz hale getiriyor.
SİHA'LAR AVLADI
Operasyonlarda etkin kullanılan SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası olmuş durumda. Son olarak SİHA'lar, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'taki Kobani'de hainleri vurmak için havalandı.
ARAÇ HAVAYA UÇURULDU
MİT'in çalışmaları neticesinde, bölgede YPG/PKK'ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi. Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.
BOMBARDIMAN SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ
9 Ekim 2021 tarihli açıklamasında, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Gare bölgesine düzenlenen bombardıman 2 PKK'lının öldürüldüğü belirtilmişti.
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