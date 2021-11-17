İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika! İstanbul deprem şiddeti kaç?
Marmara Bölgesi saat 15.40'ta meydana gelen bir depremle sarsıldı. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili AFAD açıklaması geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Düzce'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Peki; İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika gelişmesi!
İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul son dakika deprem gelişmesinin detayları açıklandı. Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem İstanbul'un birçok bölgesinden de hissedildi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Depremin Marmara'nın birçok yerinden hissedildiği belirtildi.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu'da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Düzce'de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi.
BİR DEPREM DAHA
Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti. AFAD, 15.57'de Düzce'de bir depremin daha meydana geldiği bildirdi. Artçı depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.11 km. olarak açıklandı.
İSTANBUL DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD verilerine göre saat 15.40'ta Düzce merkezli depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.
MUHTAR KOÇ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK
Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: KÖTÜ HABER YOK
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti. Başkan Özlü, "Kötü bir haber yok. Düzce'deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok" dedi.
BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."
İSTANBUL'DAN İLK GÖRÜNTÜLER!
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin ilk açıklamayı şu ifadelerle yaptı: "Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
DÜZCE VALİSİ: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Düzce Valisi Cevdet Atay son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Atay, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasını yaptı.
DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Tolga Bekler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Bekler, "Orta ölçekli bir deprem. Kuzey Anadolu Fayı'nın depremlerine baktığımız zaman çok kırıklı bir sisteme sahip. Bu Karadere Fayı da onlardan bir tanesi. Arkasından gelen artçıların ölçeklerine baktığımız zaman hareketliliğin bir iki gün içerisinde sönümlenebileceğini düşünüyorum. Daha büyük bir deprem olma ihtimali oldukça düşük gibi görünüyor ama Kuzey Anadolu Fayı bu ne yapacağı belli olmaz. Geçmişte de büyük depremler oluşturdu." ifadelerini kullandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.17 15:40:16 40.8800 31.0400 13.3 -.- 5.3 -.- CILIMLI-DUZCE Otomatik
2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2021.11.16 23:40:37 39.3980 27.7123 8.6 -.- 1.4 -.- YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2021.11.16 23:25:50 39.3902 25.8838 3.4 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.16 23:23:30 39.6872 28.4258 13.5 -.- 2.1 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2021.11.16 23:14:56 38.4403 38.7788 9.4 -.- 1.6 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.16 23:01:39 38.4193 38.7612 2.3 -.- 1.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.16 22:33:12 36.1600 29.7080 2.5 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
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