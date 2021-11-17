İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika! İstanbul deprem şiddeti kaç?

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."

İSTANBUL'DAN İLK GÖRÜNTÜLER!

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin ilk açıklamayı şu ifadelerle yaptı: "Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

DÜZCE VALİSİ: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Düzce Valisi Cevdet Atay son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Atay, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasını yaptı.

DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Tolga Bekler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Bekler, "Orta ölçekli bir deprem. Kuzey Anadolu Fayı'nın depremlerine baktığımız zaman çok kırıklı bir sisteme sahip. Bu Karadere Fayı da onlardan bir tanesi. Arkasından gelen artçıların ölçeklerine baktığımız zaman hareketliliğin bir iki gün içerisinde sönümlenebileceğini düşünüyorum. Daha büyük bir deprem olma ihtimali oldukça düşük gibi görünüyor ama Kuzey Anadolu Fayı bu ne yapacağı belli olmaz. Geçmişte de büyük depremler oluşturdu." ifadelerini kullandı.