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Videolar Gündem Videoları Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? İstanbul depremi yakın mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama: 7.5'a kadar varabilir

Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? İstanbul depremi yakın mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama: 7.5'a kadar varabilir

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 10:23
Son dakika deprem haberleri... Düzce depremi ne anlama geliyor? Beklenen büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem hangi fay hattı üzerinde oldu? İstanbul'u da büyük ölçüde etkilemesi beklenen deprem yakın mı? Marmara fayında son durum ne? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sismik boşlukların olduğu vurgusunu yapan Ersoy, "Kaçınılmaz bu depremler yaşanacak" dedi.
İstanbul depremi yakın mı? İSTANBUL DEPREMİ YAKIN MI?
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İstanbul depremi yakın mı?
İstanbul depremi yakın mı?
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