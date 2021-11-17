SON DAKİKA: Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem! Vali Cevdet Atay son durumu A Haber canlı yayınında anlattı | Panik anları kamerada

Son dakika haberi... Marmara Bölgesi saat 15.40'ta meydana gelen bir depremle sarsıldı. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili AFAD açıklaması geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Düzce'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Düzce Valisi Cevdet Atay son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Atay, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasını yaptı.

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