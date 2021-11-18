Neden Türkiye’yi şikayet ediyorlar? NATO’ya müdahale çağrısını neden yaptılar? Erken seçim çağrısının perde arkası ne?

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesi utanç verici bir hadise ve kabul edilmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu ülkeye hizmet eden ülkenin kaderini değiştiren bir insandır. Bu süreçte her türlü küfre, hakarete ve darbelere maruz kaldı ama bir defa ağzından küfür çıkmadı. Bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Diyelim ki burada onlarında dediği gibi bir provokasyon var. Bir insanın kulağına eğilip böyle bir küfür edilir mi?