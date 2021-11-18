Neden Türkiye'yi şikayet ediyorlar? NATO'ya müdahale çağrısını neden yaptılar? Erken seçim çağrısının perde arkası ne?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektup yazıp ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaptıktan sonra CHP’li eski vekil Kadir Gökmen Öğüt de NATO’ya “Türkiye’ye müdahale edin” dedi. CHP kanadında bunlar olurken şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkarak küfürleri daha da ileri taşıyan Meral Akşener şehit yakınını 'provokatör' mesajıyla hedef tahtasına koydu. Tezkere konusunda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan ve ‘hayır’ diyen CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta muhtarlara ‘Kandil’i yıkacağım’ diyerek milletin aklıyla oynamaya çalışırken tezkereye ‘evet’ diyenleri ihanet ile suçladı. İttifak içerisinde çatlak ortaya çıkarken adayları bile belli olmayan Milleti İttifakı’nın dün akşam yaptığı görüşmeden yine ‘erken seçim’ çağrısı çıktı. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç değerlendirdi.
AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç'in öne çıkan açıklamaları:
"Cumhuriyeti kuralı neredeyse 100 yıl olmuş. Bu süreden sonra bu ülkenin ana muhalefetine mensup kişiler, Türkiye'ye müdahale çağrıları yapıyor. Bu tutarsız halleri demokrasimiz ve milletimiz adına utanç duyulacak bir şey. Bir Genel Başkan olarak nasıl söylersiniz projelere destek vermeyin ihalelere girmeyin diye? Bu artık akıl tutulması ile ancak izah edilebilir. Bu durum gerçekten yakışmıyor ve milletimiz bunu gerçekten taktir edecektir. Bu durumda söylenecek söz bitti.
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesi utanç verici bir hadise ve kabul edilmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu ülkeye hizmet eden ülkenin kaderini değiştiren bir insandır. Bu süreçte her türlü küfre, hakarete ve darbelere maruz kaldı ama bir defa ağzından küfür çıkmadı. Bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Diyelim ki burada onlarında dediği gibi bir provokasyon var. Bir insanın kulağına eğilip böyle bir küfür edilir mi?
Genel Başkanları Meral Akşener'in özrü beklenirken şehit yakınını hedef alıp küfretmesi daha acınası. Bu adamı savunması ve bir hanımefendiye yakışmayacak kelimeler kullanması demokrasimiz ve muhalefetimiz adına utanç verici. Karşımızda bir cephe oluşturdular. Birtakım odakları karşımızda kanalize ediyorlar. HDP'yi bir yere takıyorlar, CHP'nin içerisinde ayrı gruplar oluşturuyorlar. 'Helalleşme' adı altında Kılıçdaroğlu'na iyi adam rolü veriyorlar.
Bizim bu aklı iyi anlayıp vatandaşımıza iyi anlatmamız lazım. Bu oynadıkları oyunu anlatmamız lazım. Şimdi Cumhurbaşkanımıza karşı havuzlarında 50+1'lik bir cephe oluşturma amaçlarındalar. Burada bir yıkım ekibi oluşturmuşlar bu ekibin her yerine de birilerini yerleştirmişler. İşte bunu bizim milletimize anlatmamız lazım.
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine biçilen rolü oynuyor. Tezkereye 'Hayır' diyen adamın 'Kandil'i yıkacağım' sözünün bir hükmü olamaz. İşte bu çelişkileri ve oyunları ısrarla milletimize anlatmamız lazım. Erken seçim istemelerinin nedeni ittifakları deşifre olacak ve oyunları gözler önüne serilecek diye korktukları için. Bu kadar benzemez bu işi bu kadar götüremez. İttifaklarının çökme kaygısı var."
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