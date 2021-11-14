Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim il il belirterek uyardı: Sis, sağanak yağış, buzlanma ve don olayı...

SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü için de benzer bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop, Artvin, Ardahan çevreleri ile yine batıda İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı yağış beklentimiz var. Sis hadisesi Salı günü için de devam ediyor.