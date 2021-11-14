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Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim il il belirterek uyardı: Sis, sağanak yağış, buzlanma ve don olayı...

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Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim il il belirterek uyardı: Sis, sağanak yağış, buzlanma ve don olayı...

Son dakika hava durumu haberi... Yeni haftada hava nasıl olacak? Sisli hava yeni haftada devam edecek mi? Hangi illerde sağanak yağış var? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber canlı yayınında il il sayarak uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını A Haber canlı yayınında verdi.

Yağışlar devam edecek mi? İstanbul'da son günlerde etkili olan sis etkisini ne zaman kaybeder?

İşte o açıklamalardan satır başları;

ARALIKLI YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Yarın için ülkemizin kuzey kıyılarında aralıklı yağışlar var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop çevreleri ile batıda İstanbul Kırklareli ve Kocaeli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağışlar bekliyoruz. Yine Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı yağışlar görülecek.

SİS DEVAM EDECEK Mİ?

Diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ama yine Marmara ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sis hadisesi görülecek.

SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü için de benzer bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop, Artvin, Ardahan çevreleri ile yine batıda İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı yağış beklentimiz var. Sis hadisesi Salı günü için de devam ediyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT!

Perşembe ve Cuma günü için ülke genelinde yağış beklentimiz yok. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ile ülkemizin iç ve doğu kesimleri sis hadisesi görecek. Bu günlerde özellikle iç ve doğu bölgelerimizde buzlanma ve don olayı bekliyoruz.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hafta sonunda biraz sıcaklıklarda düşme gerçekleşecek birkaç derecelik Cuma gününden sonra. Yağışlı bir hava geliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde düşüşler gerçekleşecek ama çok afaki düşüşler değil bunlar.

Uzman isim il il uyardı! Sis, sağanak, buzlanma... UZMAN İSİM İL İL UYARDI! SİS, SAĞANAK, BUZLANMA...

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