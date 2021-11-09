CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi! Büyükelçilere mektup itirafı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak" sözleriyle Türkiye'nin tarihi projesinin karşısında durmuştu. Türkiye'yi daha önce ABD ve AB'ye şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı. Türkiye'deki büyükelçilere mektup göndererek Kanal İstanbul hakkında tehditler savuran CHP'li Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına devam etti. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında "Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir" dedi.
Başkan Erdoğan önderliğinde 19 yıldır yapılan tüm projelere karşı çıkan CHP, Kanal İstanbul'un da yapılmasını istemiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu projeyi yapacak müteahhitleri bile tehdit etti. Skandalları bitmek bilmeyen Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda büyükelçileri tehdit ettiğini itiraf etti.
"AĞIR BEDELLER ÖDEYECEK"
Kanal İstanbul projesi nedeniyle Türkiye'de bulunan büyükelçilere mektup gönderdiğini itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir" dedi.
Dünya çapında ses getiren projelere dahi karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul için tehditler savurmaya devam etti.
Skandal açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizi seviyoruz, İstanbul'un talan edilmesini istemiyoruz. Yabancıların da talana ortak olmasını istemiyoruz. Sadece bizim iş insanlarımıza değil, büyükelçiliklere de yazı yazdım. 'Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi ya da müteahhit girer, İstanbul'u talan ederse o da ağır bedeller ödeyecektir' dedim." şeklinde konuştu
KANAL İSTANBUL'UN KATKISI NE OLACAK?
Bu korkunç trafiğin İstanbul'un dışına taşınması gerekiyor. Bir şehre çevre yolu yapılmasına itiraz edilebilir mi? Bütün trafiğin şehrin ortasından geçmesine razı olunur mu? Kanal İstanbul, İstanbul'un deniz açısında bir çevre yolu olacak. Kanal İstanbul aynı zamanda entegre bir ekonomi sistemi ve binlerce insana istihdam sağlayacak.
Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın öne çıkan sözleri:
"İstanbul Boğazı'nı iyi bilmek lazım. İstanbul Boğazı'nda en dar yer 690 metre bile olsa gemilerin geçebileceği güzergah 350 metre genişliğe sahip. Boğaz'ın tabanında da her yerde aynı derinlik yok, bazı yerlerde çok sığ.
Bunun üzerine 12 dönemeç, Yeniköy'de 80 dereceyi bulan bir dönemeç var. Akıntılar, lodos ve sis de eklendiği zaman İstanbul Boğaz'ı dünyanın en tehlikeli su yolu haline geliyor. Dünya üzerinde 264 tane boğaz var ve İstanbul Boğazı en dar 2. boğaz. En dar olan Küçük Belt Boğazı'nda gemi trafiği yok. Bu nedenle gemi trafiği olan en dar olan İstanbul Boğazı.
İstanbul'un ikame edilemez nüfusu, ekonomisi, tarihi ve kültürel değerleri var. İstanbul Boğazı şu anda adeta saatli bir bomba gibi. Çünkü yerel trafik günde 2 bin 500 ayrıca günde 150 transit gemi geçişi var. Bunun 25 tane si tehlikeli yük taşıyor.
Bu korkunç trafiğin İstanbul'un dışına taşınması gerekiyor. Bir şehre çevre yolu yapılmasına itiraz edilebilir mi? Bütün trafiğin şehrin ortasından geçmesine razı olunur mu? Kanal İstanbul, İstanbul'un deniz açısında bir çevre yolu olacak. Kanal İstanbul aynı zamanda entegre bir ekonomi sistemi ve binlerce insana istihdam sağlayacak.
10 milyarlarca dolar bu ülkenin hazinesine para girecek. Bu para ekonomi içerisinde dönerek aslında halkın cebine girecek. Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Türkiye'nin bir atılım yapmasını istemeyenler. Kanal İstanbul bulunmaz bir fırsat. İstanbul'u dünya çapında ön plana çıkaracak bir cazibe merkezi. Aklı başında olan herkes bu projeyi destekler.
Bu bir entegre ekonomi projesi. Bunu akla gelmeyecek yalanlarla bu projenin önünü kesmek, galiz küfürlerle sarf etmek hem bir insana yakışmaz hem de akla mantığa sığmaz. Eğer bir kişi Türkiye'yi seviyorsa Kanal İstanbul'a karşı çıkmaz. Eğer bir kişi terör örgütü ve türevleri ile işi yoksa Kanal İstanbul'a destek çıkar."
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