CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kanal İstanbul tehdidi! Büyükelçilere mektup itirafı

KANAL İSTANBUL'UN KATKISI NE OLACAK?

Bu korkunç trafiğin İstanbul'un dışına taşınması gerekiyor. Bir şehre çevre yolu yapılmasına itiraz edilebilir mi? Bütün trafiğin şehrin ortasından geçmesine razı olunur mu? Kanal İstanbul, İstanbul'un deniz açısında bir çevre yolu olacak. Kanal İstanbul aynı zamanda entegre bir ekonomi sistemi ve binlerce insana istihdam sağlayacak.

Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın öne çıkan sözleri:

"İstanbul Boğazı'nı iyi bilmek lazım. İstanbul Boğazı'nda en dar yer 690 metre bile olsa gemilerin geçebileceği güzergah 350 metre genişliğe sahip. Boğaz'ın tabanında da her yerde aynı derinlik yok, bazı yerlerde çok sığ.