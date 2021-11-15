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Dünyanın 10’da biri diyabet hastası! Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Dünyanın 10’da biri diyabet hastası! Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

Dünya genelinde yapılan bir araştırma her 10 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu ortaya koydu. Peki diyabetin önüne geçmek için ne yapılmalı? Nasıl beslenilmeli? A Haber izleyicileri için araştırdı.

Diyabet çağımızın en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri. Peki diyabetle başa çıkmak mümkün mü?

Dünya genelinde 10 kişiden biri diyabet hastası, diyabetle başa çıkmak elbette ki mümkün en önemlisi ise sağlıklı ve hareketli bir yaşam dengeli beslenme...

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, "Diyabeti ortadan kaldırmak için çaba göstermeli. Bunlardan biri hareketli olmaktır. Mutlaka spor yapmalı ve spor insanların hayatının parçası olmalıdır. " dedi.

Sağlıklı beslenme de diyabeti önleyen en önemli etkenlerden...

PEKİ DİYABET HASTALARI HANGİ TÜR BESİNLERDEN UZAK DURMALI?

Dr. Emin Dinççağ, "Sağlıklı beslenmek gerekiyor. Diyabetik beslenme ihtiyacı olunan kalorinin alınması esasına dayanır. Şeker içeriği yüksek olan yiyeceklerden uzak durmalı. Posalı gıdalar tercih edilmeli. " diye konuştu.

Dr. Emin Dinççağ, "Kalorisi düşük gıdalar tercih edilmeli. Çorba diyabette tercih edilen bir beslenme tarzı olabilir. Sebze yemekleri özellikle tercih edilmeli. Salata ve yoğurt gibi gıdalarla çok iyi bir beslenme yapılır." ifadelerini kullandı.

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