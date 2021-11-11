Şehit ailelerinden Akşener’e tepkiler çığ gibi: Affetmeyeceğiz

Trabzonlu şehit er Selim İşler'in babası ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, "O küfür, o şehidin kardeşine değil, bütün şehitlerin ailelerine ve Türk milletine edildi. Akşener de onu koruyor. Şehit aileleri, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün anne ve babalarıdır. Bu vatana canını ve kanını veren şehitlerimiz, Meclis'ten güzel şeyler, yakınlık ve dua bekler, küfür beklemez. O milletvekilini şiddetle kınıyorum. Şehit aileleri olarak, Meclis'e girmesini istemiyoruz. Onu affetmiyoruz. Onu affedenleri de affetmeyeceğiz" dedi. Anne Naciye İşler ise, "O milletvekilinin derhal milletvekilliğinin de alınmasını istiyorum. O kişi Meclis'te olduğu sürece bize küfretmeye devam ediyor demektir" diye konuştu.