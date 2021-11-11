Terör elebaşı Abdi Şahin’den CHP’ye özel davet! Bu teşekkür ne anlama geliyor?
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile birlikte Irak ve Suriye tezkeresine “Hayır” diyen CHP’ye PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’den (Mazlum Kobani) özel teşekkür geldi. Terörün kökünün kazınması için Meclis’e gelen tezkereye karşı çıkan CHP’nin adımını 'Türkiye'de dengelerin değiştiği' şeklinde yorumlayan terörist Abdi Şahin, "CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi. Bu ne anlama geliyor? CHP’nin amacı ne, Türkiye üzerinde neyi hedefliyorlar? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
Ekrem Kızıltaş'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"CHP 2023'de HDP ile yapmayı düşündüğü ittifak ile ilgili attığı adımlar PKK'nın takdirini kazanıyor. PKK denen örgüt devletin varlığı ve bekası konusunda büyük bir tehdittir. Herkesten farklı düşünen elinden gelebilirse Türkiye'yi bölmeye çalışan burada bir terör devleti kurmaya ya da terör koridoru Batı'lı güçler tarafından desteklenen örgütün bütün tezleri ve hedefleri çöktü.
Halen varlığını sürdürme çabası ve bölgeye yönelik bir taşeron olması durumu söz konusu. Ulusal meselelerde mangalda kül bırakmayan CHP'nin PKK'nın HDP üzerinden seçim tehdidine boyun eğdiğini ve tezkere konusunda geri adım attığını gördük. Tezkereye "Hayır" demek aslında vatana ihanettir.
Burada kelimelerle oynayarak gözlerimizin önünde bir tiyatro oynayarak böylelikle 2023'te PKK'nın talebiyle HDP'nin kendilerine olan desteğini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bizde başarısızca tiyatrosu yazılmış bu tiyatroyu izliyoruz. Türkiye'de yaşayan insanlar saf değil.
CHP ve İYİ Parti'nin HDP tarafından köşeye sıkıştırıldığını 2023'teki seçim desteği karşılığında maalesef yüz kızartıcı bir şekilde HDP destek verdiklerini bununla ilgili söz söylemeye çalışanları eğer güçleri yetiyorsa görevden aldıklarını eğer yetmiyorsa darp ettiklerini ya da küfür ettiklerini görüyoruz."
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