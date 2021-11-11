Terör elebaşı Abdi Şahin’den CHP’ye özel davet! Bu teşekkür ne anlama geliyor?

Ekrem Kızıltaş'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"CHP 2023'de HDP ile yapmayı düşündüğü ittifak ile ilgili attığı adımlar PKK'nın takdirini kazanıyor. PKK denen örgüt devletin varlığı ve bekası konusunda büyük bir tehdittir. Herkesten farklı düşünen elinden gelebilirse Türkiye'yi bölmeye çalışan burada bir terör devleti kurmaya ya da terör koridoru Batı'lı güçler tarafından desteklenen örgütün bütün tezleri ve hedefleri çöktü.