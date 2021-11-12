Kebaplar ustasız kaldı! Restoranlar çalıştıracak eleman bulamıyor!
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Pandemi sürecinde restoranların dönem dönem kapalı olması, birçok çalışanın da sektörden ayrılmasına neden oldu. Özellikle kebap ve lahmacun ustaları işi bırakıp, kurye ya da güvenlik görevlisi oldu. Durum böyle olunca da işletme sahipleri, çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyor.
Pandemide restoranlar dönem dönem kapanınca, bir çok usta ve çalışan da işini bıraktı hatta birçoğu mesleğe geri dönmedi.
Restoran sahipleri ile çalışanların arzusu, zaten zor yetişen ustaların yeniden mesleklerine geri dönmesi.
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