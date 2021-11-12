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Kebaplar ustasız kaldı! Restoranlar çalıştıracak eleman bulamıyor!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Kebaplar ustasız kaldı! Restoranlar çalıştıracak eleman bulamıyor!

Pandemi sürecinde restoranların dönem dönem kapalı olması, birçok çalışanın da sektörden ayrılmasına neden oldu. Özellikle kebap ve lahmacun ustaları işi bırakıp, kurye ya da güvenlik görevlisi oldu. Durum böyle olunca da işletme sahipleri, çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyor.

Pandemide restoranlar dönem dönem kapanınca, bir çok usta ve çalışan da işini bıraktı hatta birçoğu mesleğe geri dönmedi.

Var olanlar uzaklaştığı gibi sektörde artık çırak da yetişmiyor. A Haber mikrofonlarına konuşan işletme sahipleri artık komi bile bulamadıklarını söyledi.

Restoran sahipleri ile çalışanların arzusu, zaten zor yetişen ustaların yeniden mesleklerine geri dönmesi.

Kebaplar ustasız kaldı! Restoranlar çalıştıracak eleman bulamıyor! KEBAPLAR USTASIZ KALDI! RESTORANLAR ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMIYOR!
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