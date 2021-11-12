İstanbullular dikkat! Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Ne zaman açılacak?
ÖZEL HABER A Haber
Türk Konseyi Sekretaryası'nın bina açılışı nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki hangi yollar, saat kaça kadar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
Bugün Türk Konseyi Sekretaryası'nın yeni resmi merkez binasının açılışı yapılacak.
İstanbul Valiliği, açılış programı nedeniyle İstanbul'daki bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Sirkeci Çemberlitaş tramvay seferleri olmaycak. Peki hangi yollar, saat kaça kadar kapalı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Dostluk Yurdu Sokak
- Boyacı Ahmet Sokak
- Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak.
- Alternatif güzergah: Peykhane Caddesi
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