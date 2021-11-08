Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? İşte AK Parti-MHP-CHP-HDP-İYİ Parti’nin son oy oranı…

AK PARTİ HANGİ OY ORANINA SAHİP?

Bu anket Ekim 2021 anketidir. Kasım ayı anketi şuan sahada ve birkaç tane araştırma devam ediyor. Onları da göreceğiz. Yeni gelişmelerde anketi etkileyebilir. Burada şu söyleniyor; "AK Parti 30'un altına düştü" bu yalandır. Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Nereden bunu biliyorum? Çünkü ölçüyorum. Ama nereye düştü 38. Ama ben diyorum ki; bunun 37'lisini de gördüm 39'lusunu da gördüm. Ortadakini size veriyorum. AK Parti 42,5'ten buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz."

İŞTE SON ANKETE GÖRE (EKİM) EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEĞE PARTİLERİN SON OY ORANI...

Büyük Birlik Partisi (BBP) 0,3