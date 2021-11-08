Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? İşte AK Parti-MHP-CHP-HDP-İYİ Parti’nin son oy oranı…
2021 için son seçim anketi (EKİM) açıklandı. AK Parti-MHP-CHP-HDP-İYİ Parti’nin oy oranı ne kadar oldu? Bugün seçim olsa kim kaybediyor, kim kazanır? Son seçim anketinde hangi parti önde? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Araştırmacı Mustafa Şen, parti parti oy oranlarını A Haber canlı yayında duyurdu.
"Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Araştırmacı Mustafa Şen şu mesajları verdi;
"Ben şimdi tek araştırma yapmıyorum. Ayda 3-4 tane araştırma yapıyorum ya da yaptırıyorum. Cumhurbaşkanı anketleri çok sıkı takip ediyor. Burada mevzu şu; gördüğümüz manzara burada bir tanesini kullanıyorsunuz. (AK Parti) 37, 38, 39 küsuratlı rakamlar da görüyorum. 37 ile 39 arasında değişen bir tablo var.
CHP'NİN OY ORANI VE KARARSIZLAR
CHP de yine aynı şekilde 24'ü 26'sını görüyorum. Ama hiçbir yerde bunu sol tarafın da toplam seçmen sütununda olduğunu düşünelim hiçbir yerde kararsızı 10-15'in üzerinde görmüyorum. Yok öyle bir şey. Şimdi araştırmayı şöyle yaparsanız seçmenle katılımcılarla eskiden denek diyorduk. Ona soru formunu pusula şeklinde verirseniz ve hafifçe başınızı döndürüp buyurun siz işaretleyin derseniz orada kararsız olmaz. Ne kadarsa o kadar çıkar. Yüz yüze yapılan ankette karşınızda canlı birisi var.
AK PARTİ HANGİ OY ORANINA SAHİP?
Bu anket Ekim 2021 anketidir. Kasım ayı anketi şuan sahada ve birkaç tane araştırma devam ediyor. Onları da göreceğiz. Yeni gelişmelerde anketi etkileyebilir. Burada şu söyleniyor; "AK Parti 30'un altına düştü" bu yalandır. Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Nereden bunu biliyorum? Çünkü ölçüyorum. Ama nereye düştü 38. Ama ben diyorum ki; bunun 37'lisini de gördüm 39'lusunu da gördüm. Ortadakini size veriyorum. AK Parti 42,5'ten buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz."
İŞTE SON ANKETE GÖRE (EKİM) EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEĞE PARTİLERİN SON OY ORANI...
Büyük Birlik Partisi (BBP) 0,3
MHP:9,9
İYİ Parti: 12,1
CHP: 25,3
AK Parti: 38,5
SON ANKETE GÖRE CUMHUR İTTİFAKI TOPLAM OY ORANI
AK Parti: 38,5
MHP:9,9
Büyük Birlik Partisi (BBP) 0,3
TOPLAM OY ORANI: 48,7
NOT: Kararsızların oyları ankete yansıtılmamıştır.
DİĞER ANKET SONUÇLARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" şeklindeki açıklamasını gerçekçi buluyor musunuz?
EVET: %35,9
HAYIR: 64,1
Sizce Türkiye'deki Kürtleri en iyi temsil eden parti hangisidir?
AK Parti: 47,8
HDP: 26,9
CHP: 8,3
DIŞ POLİTİKADA GEÇMİŞE GÖRE DAHA MI MİLLİ?
Dış politika geçmişe göre daha mı milli?
EVET: %45
HAYIR: %37.5
KISMEN: %17.5
Sizce muhalefet iktidar olursa bu ülkenin sorunlarını çözebilir mi?
EVET: %24.3
HAYIR: %51.7
KISMEN: %24
Koronavirüs salgını sizi en çok hangi açıdan olumsuz olarak etkiledi?
EKONOMİK: %49.1
PSİKOLOJİK: %23.7
SOSYAL HAYAT: %17.1
ETKİLEMEDİ: %7.9
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