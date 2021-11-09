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Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? CHP Türkkan'a neden sahip çıkıyor?

A Haber
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Giriş: 09.11.2021 09:09
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepkiler sürerken CHP’den beklenmedik bir çıkış geldi. Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak adeta aileyi hedef almaya kalktı ve soruşturma açılmasını talep etti. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile aynı çizgide hareket eden Türkiye’nin terörün kökünün kazımasını engellemek için tezkereye karşı çıkan CHP’nin Türkiye karşıtlığı giderek tırmanıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? CHP Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Türkkan’ın istifası yeterli mi? CHP’nin tezkere çelişkisinin arka planı ne? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi  Radiye Sezer Katırcıoğlu değerlendirdi.
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