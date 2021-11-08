CHP küfürbaz Lütfü Türkkan’ın arkasında! Faik Öztrak’tan vicdanlara sığmayan sözler

"Önce şunu söyleyeyim bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde sayın genel başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın grubunda nasıl gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiri ile de gerekenler yapılmaktadır" dedi.

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