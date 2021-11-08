09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP küfürbaz Lütfü Türkkan'ın arkasında! Faik Öztrak'tan vicdanlara sığmayan sözler

CHP küfürbaz Lütfü Türkkan'ın arkasında! Faik Öztrak'tan vicdanlara sığmayan sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
CHP küfürbaz Lütfü Türkkan’ın arkasında! Faik Öztrak’tan vicdanlara sığmayan sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir’de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi.

'KONUYLA İLGİLİ SÜREÇ İYİ PARTİ'DE YÜRÜMEKTEDİR'
Öztrak, "İYİ Parti'nin, Lütfü Türkkan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz; tepkiler üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Önce şunu söyleyeyim bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde sayın genel başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın grubunda nasıl gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiri ile de gerekenler yapılmaktadır" dedi.

Lütfü Türkkan’a kalkan oldular! LÜTFÜ TÜRKKAN'A KALKAN OLDULAR!
İYİ Parti’de Lütfü Türkkan’ın yerine Erhan Usta geldi İYİ PARTİ'DE LÜTFÜ TÜRKKAN'IN YERİNE ERHAN USTA GELDİ
İYİ Parti önünde protesto! Lütfü Türkkan’a tepki İYİ PARTİ ÖNÜNDE PROTESTO! LÜTFÜ TÜRKKAN'A TEPKİ
Lütfü Türkkan ne dedi? LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEDİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA