İYİ Parti’den yeni açıklama: Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’a kalkan oldular! Partiden istifa ya da ihraç yok

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU 'AFFEDİLECEK' SİNYALİNİ VERMİŞTİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dün yaptığı açıklamada adeta Türkkan'a kalkan olmuştu. Ahlaksız sözleri basite indirgeyen Dervişoğlu şöyle konuşmuştu:

İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey.

"PROVOKASYON SÖZ KONUSU"

Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz.

"KİMSE MERAK ETMESİN"

Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İyi Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."