AK Partili Mehmet Yılmazer’den CHP’li Mansur Yavaş’a tepki: Lütfü Türkkan’a sessizliğini kınıyorum

"Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı'nın bu tavrının Ankara halkının maşeri vicdanını rahatsız ettiğini, milletimizin bu ikiyüzlü tavrı affetmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Türkiye siyasi tarihinde hiç kimse bütünle kadar şehit ailesine hiçbir zaman hakaret etmeye böyle cüret etmemişti."