08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığından Karabağ Zaferi mesajı: Kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin yolunu açtı

Dışişleri Bakanlığından Karabağ Zaferi mesajı: Kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin yolunu açtı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Karabağ Zaferi mesajı: Kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin yolunu açtı

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Karabağ Zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin de yolunu açmıştır" ifadelerini kullandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Muharebesi'nde geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti kadim Şuşa'yı kurtararak taçlandırdığı zaferini kutluyoruz. İşgal altındaki topraklarını geri kazanmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan, 9 Kasım'da imzalanan Üçlü Bildiri ile sahadaki zaferini masada da tescil etmiş, yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını öz iradesiyle hayata geçirmiştir" denildi.



'AZERBAYCAN'IN GURUR VE SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ'
Karabağ Zaferi'nin aynı zamanda barış için önemli bir adım olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Azerbaycan'ın zaferiyle, zorla yerlerinden edilmiş 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz için de memleketlerine dönüş yolunun açılmasından memnuniyet duyuyoruz. Karabağ Zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin de yolunu açmıştır. Süratle abat olan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde Füzuli Uluslararası Havalimanı, Zafer Yolu gibi bölgenin çehresini değiştiren projeler, Azerbaycan'ın yapıcı gücünün göstergesidir. 'İki devlet tek millet' inancıyla, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu paylaşıyoruz. Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir" ifadeleri kullandı.

Destan 44 günde nasıl yazıldı? DESTAN 44 GÜNDE NASIL YAZILDI?

30 yıllık işgal 44 günde sona erdi! 30 YILLIK İŞGAL 44 GÜNDE SONA ERDİ!
Başkan Erdoğandan bir yılda üçüncü ziyaret! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR YILDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET!
Ali Erbaş Şuşada şehitler için dua etti! ALİ ERBAŞ ŞUŞA'DA ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA