30 yıllık işgal 44 günde sona erdi! Karabağ zaferinin yıl dönümü kutlanıyor
Ermenistan'ın 30 yıllık Dağlık Karabağ işgali, geçen sene başlatılan operasyonla 44 günde bitirildi. Böylelikle, Dağlık Karabağ yıllar sonra yeniden Azerbaycan'ın vatan topraklarına katıldı. Ermenistan işgaline karşı yürütülen çalışmalarda Türkiye, Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenileyerek, envanterine ASELSAN ve ROKETSAN'dan alınan akıllı mühimmatları ekledi. Ayrıca İHA ve SİHA'lar ile de desteklerde bulunarak, bölgedeki Ermenistan ordusuna ait mühimmat depoları imha edildi.
Türkiye'nin maddi manevi desteklerde bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yılına girildi. 44 günde gelen zaferde Türkiye, diplomaside dahil olmak üzere birçok uluslararası mecrada, Azerbaycan'a desteklerde bulundu.
TÜRKİYE AZERBAYCAN ORDUSUNA İHA VE SİHA'LAR YOLLADI
Ermenistan işgaline karşı yürütülen çalışmalarda Türkiye, Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenileyerek, envanterine ASELSAN ve ROKETSAN'dan alınan akıllı mühimmatları ekledi. Ayrıca İHA ve SİHA'lar ile de desteklerde bulunarak, bölgedeki Ermenistan ordusuna ait mühimmat depoları imha edildi.
PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul ettiğini söyleyerek, anlaşma yoluna gitmek istediğini bildirdi. Sürecin başından beri Azerbaycan'ın arkasında olan Türkiye'nin dışında Rusya'nın da müdahil olduğu devlet adamlarının görüşmelerinde, yenilgiyi kabul eden Paşinyan, işgal bölgelerinden çekilmeyi kabul etti.
ANLAŞMA CANLI YAYINDA İMZALANDI
Yapılan anlaşmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında imzaladı. 30 yıllık işgale son veren tarihi anlaşma imzalanırken Aliyev'in oldukça keyifli olduğu kameralara yansıdı.
ERDOĞAN MEHMETÇİK İLE BİRLİKTE AZERBAYCAN'A GİTTİ
Gelişmelerin ardından Azerbaycan, 10 Aralık 2020'de Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi. Törene Mehmetçik ile birlikte katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan halkı tarafından sevgi seline maruz kaldı ve binlerce Azerbaycanlı ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla törenin yapılacağı alanı doldurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yıldönümü dolayısıyla İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi iş birliğinde Four Seasons Hotel'de düzenlenen "Karabağ Azerbaycandır" konulu sanat etkinliği ve kutlama programına katıldı.
KARABAĞ ZAFERİNİN 1. YILINDA, ŞUŞA'DA ŞÜKÜR NAMAZI KILINDI
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında, Şuşa şehrinde şükür namazı kılındı.
Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli'nin kıldırdığı namazda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı. Namaz sonrasında şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Hesenli, namaz sonrasında yaptığı konuşmada, namazın tüm mezhep mensuplarının katılımıyla birlikte kılındığını belirtti.
Tüm Azerbaycanlıların Karabağ zaferinin 1. yılını kutladığını söyleyen Hesenli, zaferin birlik sayesinde kazanıldığını vurguladı.
Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.
Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, "Zafer Günü" ilan edilmişti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da elde edilen zaferin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, çatışmanın sona ermesiyle Güney Kafkasya'da yeni gerçekler ortaya çıktığını belirterek, Ermenistan'ın, bölgesel iş birliği ile komşularına karşı yasa dışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapması gerektiğini ifade etti.
BAKANLIK, KARABAĞ ZAFERİNİN BİRİNCİ YILI DOLAYISIYLA BİLDİRİ YAYIMLADI
Bildiride, Ermenistan'ın artan saldırı ve provokasyonlarına karşı 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren "Vatan Savaşı"nın sonucunda Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığı hatırlatıldı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarına uygun olarak ülkenin toprak bütünlüğünün temin edildiği ve yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı göçmenin ata yurtlarında yaşama hakkının sağlandığı kaydedildi.
Savaşta, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı ve Şuşa şehirleri de dahil 300'den fazla yerleşim biriminin kurtarıldığı anımsatılan bildiride, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiri ile Ermenistan'ın yenilgisini kabul ettiği ve Kelbecer, Ağdam ve Laçın illerinden ordularını geri çektiği, böylece sorunun askeri ve siyasi yollarla çözüldüğü belirtildi.
Bildiride, savaş sonrasında kurtarılan bölgelerin imar ve ihya edildiği, arazilerin mayınlardan temizlendiği, yıllardır temel hakları ihlal edilen göçmenlerin ata yurtlarına güvenli ve onurlu şekilde dönmelerinin amaçlandığı aktarıldı.
Zaman, para ve ciddi emek gerektiren bu süreçte sadece Azerbaycan değil, dost ve kardeş ülkelerin de rol aldığı vurgulanan bildiride, gelecek yıllarda yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşlerine tanık olunacağının altı çizildi. Bildiride, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık saldırgan politikası, uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçları dolayısıyla yargılanması için Azerbaycan'ın gerekli adımları attığı ve bu sürecin devam ettiği ifade edildi.
Faillerin cezalandırılmasının, adaletin sağlanması ve gelecekte bu gibi durumların tekrarının önlenmesi açısından önemine dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Kalıcı barışın, kalkınmanın ve ilerlemenin sağlanması Azerbaycan'ın gelecek stratejisinin temelini oluşturmaktadır. İşgal faktörünü ortadan kaldıran Azerbaycan, uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması kaydıyla Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırdır. Bölgede barış ve güvenliği sağlamak için bu aşamada üçlü bildirilerin tam olarak uygulanması önemlidir ve Azerbaycan'ın bu yönde attığı adımlara Ermenistan'ın yanıt vermesi beklenmektedir.
Çatışmanın sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da yeni gerçekler ortaya çıktı ve herkesin bu gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Ermenistan, bölgesel iş birliği ile komşularına karşı yasa dışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır. Uluslararası toplum bu konuda olumlu rol oynamalı ve barışın alternatifinin olmadığını anlamaları için Ermenistan'a çağrıda bulunmalıdır. Ermenistan'daki intikamcı eğilimlere ve bu ülkenin silahlanmasına doğrudan veya dolaylı destek girişimlerine son verilmelidir."
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