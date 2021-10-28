Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi Karabağ Zaferi’nin simgesi Şuşa’da şehitler için dua etti! Bir zamanlar Paşinyan dans etmişti

Paşinyan, işgal altındaki Şuşa'da, işgal güçleriyle birlikte halay çekmiş; o görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halay görüntüsü için, "Bizim için kutsal olan topraklarda Ermenistan Başbakanı sarhoş bir halde raks ediyor." diye konuşmuştu.