Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi Karabağ Zaferi'nin simgesi Şuşa'da şehitler için dua etti! Bir zamanlar Paşinyan dans etmişti
Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki toprakları tek tek geri alırken Ermenistan Başbakanı Paşinyan Şuşa'da PKK'lı teröristlerle halay çekmişti. Karabağ Zaferi sonrasında Başkan Erdoğan ve Aliyev ise kutlama için Şuşa'yı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün, tarihi zafer için büyük bir öneme sahip konuma gelen Şuşa'ya giderek şehitler için dua etti.
Azerbaycan Türkiye'nin yardımlarıyla 30 yıl boyunca Ermenistan işgalinde bulunan topraklarını Karabağ savaşıyla geri almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretlerinde dikkat çeken anlardan biri de Şuşa'daki halay olmuştu. Bugün de Şuşa'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua etti.
TARİHİ ZAFERDEN ÖNCE PAŞİNYAN OYNAMIŞTI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mayıs ayında "zafer halayı" diye paylaştığı görüntüler, Ermenistan'ın Karabağ'da yaşadığı hezimetin ardından yeniden gündem olmuştu.
Paşinyan, işgal altındaki Şuşa'da, işgal güçleriyle birlikte halay çekmiş; o görüntüler büyük tepki toplamıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halay görüntüsü için, "Bizim için kutsal olan topraklarda Ermenistan Başbakanı sarhoş bir halde raks ediyor." diye konuşmuştu.
ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN ZAFER KUTLAMASI
Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa ve çevresini birlikte gezdi. İki lider bölgedeki Cıdır Ovası'nda kutlama törenlerini izledi.
İki lider, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bir dönem halay çektiği Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda zafer kutlaması yaptı.
ALİ ERBAŞ AYNI NOKTADA ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında Karabağ savaşında şehit olanlar için dua etti.
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik." ifadelerine yer verdi.
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