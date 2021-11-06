Kazakistan büyükelçisi A Haber’e konuştu: Türkiye en gelişmiş Türk-İslam ülkesi

Soru: Kazakistan Orta Asya'nın hızla gelişen ülkelerinden biri olarak bu yıl 16 Aralık'ta bağımsızlığının 30. yılını kutlayacak, siz bu süreçte ekonomiden siyasete yatırımdan kültüre Türkiye ile ilişkilerde gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz?

Cevap: Bu sene Kazakistan bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlamakta, ben şunu her zaman gururla ifade ediyorum. Kazakistan'da bağımsızlığın yıl dönümü nasıl bir coşku ile kutlanıyorsa, bir o kadar coşku ile kutlanan bir ülke varsa o da kardeş Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun birçok sebepleri var tabi ki en büyük sebeplerden biri de Kazakistan'ın bağımsızlığını dünyada ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmasıdır. Türkiye sadece bizim bağımsızlığımızı tanımakla kalmayıp Kazakistan'ın bu süre içerisinde devlet oluşunda hem iç hem dış politikada hem ekonomide tabii ki imkanlar çerçevesinde desteklerini verdi. Türkiye Kazakistan açısından en önemli stratejik ülkelerden biridir. Çünkü Türkiye Türk İslam dünyasındaki en gelişmiş ülkelerden biri.

Soru: Türkiye Kazakistan'da şu anda ilk 10 yabancı yatırımcı ülkeden biri, bu yatırımlar daha çok hangi sektöre yoğunlaşmış durumda ve siz ortaklıkların daha çok hangi alanlarda gelişmesini bekliyorsunuz?

Cevap: Türkiye Kazakistan açısından ilk 10 yatırımcıdan biridir. Ama eğer sanayi alanındaki yatırımların üzerinden konuşursak, o zaman Türkiye Kazakistan'ın ilk üç yatırımcısından biri. Bu sene Türkiye'den Kazakistan'a gelen yatırımların oranı yüzde 80 yükseliş göstermiş ve 388,7 milyon dolara ulaşmış. Bu geçtiğimiz seneye göre yüzde 80 olarak artmış. Ve tüm 30 yıldaki 6 aylık bir tarihi zirvesine ulaşmış.

Soru: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop geçtiğimiz ay Kazakistan'da düzenlenen TÜRKPA konferansında FETÖ'nün kardeş ülkeler içinde ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Bu örgütün özellikle okullar üzerindeki yapılanmalarıyla uluslararası bir güvenlik tehdidi olduğunu biliyoruz. Siz Kazakistan'da FETÖ ile mücadele konusunda hangi adımlar atılıyor?

Cevap: Biz sadece Türkiye ile iyi günlerin dostu değiliz, kötü günlerin de dostuyuz. Şimdi malum bu yapıyla ilgili Kazakistan'da eskiden Kazak Türk liseleri adında bir yapı mevcuttu. Bunların hepsi artık devletleştirildi. Şu anda bunların hepsi devlete bağlı. Devlet tarafından maaş alan kendi Kazak öğretmenleri olan eğitim kuruluşları. Diğer alanlarda olsa bizim güvenlik birimlerimiz, güvenlik kurumlarımız arasında iş birliği devam etmektedir.

Soru: İki ülke arasında kültürel ilişkilere baktığımız zaman son yıllarda hem Türk dili konuşan devletler topluluğu olan Türk keneşine karşılıklı olarak verilen önem hem de akademideki öğrenci değişim programlarıyla iki ülke insanın yakınlığının son yıllarda arttığını görüyoruz. Kültürel anlamda Kazakistan'da Türk filmi haftaları da düzenlendiğini biliyoruz, siz gittikçe artan bu kültürel etkileşim için neler söylersiniz?

Cevap: Kültürel anlamdaki ilişkiler aslında bizim ilişkilerimizin şah damarı diyebiliriz. Çünkü bizi bize bağlı kılan, birbirimize daha iyi yakınlaştıran aslında kültür değerlerimiz. Kültürün içinde tarih de var, dil de var, örf adetler de var, sanat da var. Türkiye'den eğitim alıp mezun olan Kazakistan vatandaşlarının, öğrencilerinin sayısı 2 bin 500'e yakın. Bunlar Kazakistan'ın çeşitli devlet ve özel sektörlerinde çalışmakta.