İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 14 yaşında katlettiği İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a başta siyasiler olmak üzere her kesimden tepki yağdı. Türkkan önce inkar sonra itiraf etti. Özür mesajı yayınladı, ama küfrettiği şehit yakınını unuttu. Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık önemli değerlendirmelerde bulundu.
Mustafa Işık'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Dün Lütfü Türkkan tarafından yapılan hareketi tüm şehit aileleri ve gazilerimize karşı yapılmış gibi sayıyoruz. Yaptığı bu hakareti şiddet, esef ve nefretle kınıyoruz. Vatanın bütünlüğü milletin bölünmezliği için hayatını feda aziz şehitlerimizin hatıralarına yakınlarına saygısızlık edenler Türk milleti tarafından asla unutulmazlar.
Gazi Meclis'imizde şehit yakınları ve gaziler hakaret eden hiç parti ve milletvekili istemiyoruz. Ele kanlı bebek katili ve terör sevici siyasi parti ile de iş birliği yapan karşılarında bundan sonra şehit ailelerini ve gazileri bulacaktır. Lütfü Türkkan'ın derhal istifa etmesini istiyoruz.
Zamanında 'Burası Kürdistan niye geldiniz?' diyenlere tepki göstermeyen milletvekilleri şehit yakınlarına bu şekilde küfür edilmesi asla kabul edilemez. Bizde bugün Türkiye genelinde bir açıklama yapacağız ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.
Lütfü Türkkan yapmış olduğu açıklamada bile hiçbir şehit yakınından özür dilemeden sadece kendi taraflarından özür dilemesi bizleri daha çok incitmiştir. Sadece kendi cenahından özür dilemesi şehit aileleri ve gazilerin tamamında farklı tepkilere yol açtı. Bu asla kabul edilmeyecek bir durumdur."
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