İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Lütfü Türkkan yapmış olduğu açıklamada bile hiçbir şehit yakınından özür dilemeden sadece kendi taraflarından özür dilemesi bizleri daha çok incitmiştir. Sadece kendi cenahından özür dilemesi şehit aileleri ve gazilerin tamamında farklı tepkilere yol açtı. Bu asla kabul edilmeyecek bir durumdur."

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