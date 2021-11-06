07 Kasım 2021, Pazar
15 Temmuz Derneği'nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu
Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler giderek büyüyor. 15 Temmuz Derneği üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti. İYİ Parti yönetimine Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiği iletildi. Protestoda, "Ha dağdaki Karayılan ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" poster açıldı.
Giriş Tarihi: 06.11.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 16:26
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