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Haberler Galeri 15 Temmuz Derneği'nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

15 Temmuz Derneği'nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler giderek büyüyor. 15 Temmuz Derneği üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti. İYİ Parti yönetimine Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiği iletildi. Protestoda, "Ha dağdaki Karayılan ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" poster açıldı.

Giriş Tarihi: 06.11.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 16:26
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15 Temmuz Derneği’nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

Bingöl'de yaşanan olayın ardından 15 Temmuz Derneği üyeleri bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

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15 Temmuz Derneği’nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

Basın açıklaması yapan grup sloganlarla İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti.

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15 Temmuz Derneği’nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

Grup adına basın açıklamasını 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil yaptı.

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15 Temmuz Derneği’nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

Lütfü Türkkan'ı kınadıklarını ifade eden Çil, "Türkkan, daha 17 yaşındayken PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yapmıştır. Kınıyoruz. 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık' diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık vermiştir" dedi.

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15 Temmuz Derneği’nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

Lütfü Türkkan'ın edeceği özrü artık kabul etmeyeceklerini belirten İlhami Çil konuşmasında İYİ Parti yönetimine seslendi.