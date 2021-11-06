15 Temmuz Derneği’nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu

Lütfü Türkkan'ı kınadıklarını ifade eden Çil, "Türkkan, daha 17 yaşındayken PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yapmıştır. Kınıyoruz. 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık' diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık vermiştir" dedi.