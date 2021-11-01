İYİ Parti’de ihanet rahatsızlığı! CHP yönetimi tezkere çatlağını konuşacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu aslında partisinin net şekilde rahatsız olduğunu ilk ifade eden isim oldu. Dervişoğlu, "İYİ Parti'yi ihanetle suçlamak için akıldan yoksun gerekir' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının izaha muhtaç olduğunu altını çizdi.