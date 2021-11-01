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İYİ Parti’de ihanet rahatsızlığı! CHP yönetimi tezkere çatlağını konuşacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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İYİ Parti’de ihanet rahatsızlığı! CHP yönetimi tezkere çatlağını konuşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ve Irak tezkerelerine “Evet” diyen partileri Cumhuriyet’e ihanetle suçlaması ittifak ortağı Meral Akşener'i de rahatsız ettiği öğrenildi. Millet İttifakı'nda krize neden olan konu bugün toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda ele alınacak. CHP MYK’dan hangi mesajlar çıkacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

İlter Yeşiltaş canlı yayında gelişmeleri şöyle aktardı:

"CHP MYK'dan daha derleyici ve toparlayıcı bir mesaj bekleniyor. Çünkü İYİ Parti cephesinde çok büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları.

Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da tezkereye neden CHP'nin hatır dediğini anlatırken 'Bu tezkereye evet vermek Cumhuriyet'e ihanettir' ifadelerini kullandı. Bu sözler İYİ Parti cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. İYİ Parti de tezkereye "evet" demişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu aslında partisinin net şekilde rahatsız olduğunu ilk ifade eden isim oldu. Dervişoğlu, "İYİ Parti'yi ihanetle suçlamak için akıldan yoksun gerekir' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının izaha muhtaç olduğunu altını çizdi.

Gözler artık bugün saat 12'de toplanacak olan CHP MYK çevrildi. Toplantıda bu konu değerlendirilecek. Saat 15'te CHP Sözcüsü Faik Öztrak bir açıklama yapacak. İYİ Parti'nin gönlünü almaya yönelik bir mesaj çıkması bekleniyor."

İYİ Parti’de ihanet rahatsızlığı! İYİ PARTİ'DE İHANET RAHATSIZLIĞI!
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