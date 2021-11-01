Türkiye’nin ikinci büyük mevlihanesi! Türk İslam tarihine etti

Konya'nın ardından 13. yüzyılda yapılan Afyonkarahisar Mevlevihanesi, Türk-İslam tarihine şahitlik etti. Mevlana'nın sağlığında Afyonkarahisar'ı iki defa ziyaret ediyor. Ondan sonra torunları buraya gelerek bir mevlevihane yapıyorlar. Tarihi mekan ile ilgili önemli bilgileri müze müdürü Hasan Özpınar canlı yayında aktardı.