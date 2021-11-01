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İYİ Parti’de ihanet rahatsızlığı! CHP yönetimi tezkere çatlağını konuşacak

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 10:35
Güncelleme:01.11.2021 11:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ve Irak tezkerelerine “Evet” diyen partileri Cumhuriyet’e ihanetle suçlaması ittifak ortağı Meral Akşener'i de rahatsız ettiği öğrenildi. Millet İttifakı'nda krize neden olan konu bugün toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda ele alınacak. CHP MYK’dan hangi mesajlar çıkacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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