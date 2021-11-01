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Bakırköy’de İSKİ’nin bitmeyen altyapı çalışması isyan ettirdi!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Bakırköy’de İSKİ’nin bitmeyen altyapı çalışması isyan ettirdi!

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin tamamlayamadığı çalışmalardan bir tanesi de Bakırköy'deki altyapı çalışması. İSKİ tarafından yapılan ve yarım bırakılan altyapı çalışması vatandaşı canından bezdirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Yaklaşık 3 ay önce başlatılan altyapı çalışması bir türlü bitmedi. Çalışmalar zaman zaman durduğu için bitmek bilmedi. Bu durum özellikle bu çevrede oturan vatandaşlar için büyük bir çile haline geldi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş son durumu canlı yayında anlattı.

Mehmet Karataş'ın canlı yayında anlattıkları:

"Vatandaşlar burada büyük bir zorluk yaşıyor. Buradan geçiş hem tehlikeli hem imkansız halde. Kartaltepe Mahallesi'nde çalışmaların ne yazık ki tamamlanamıyor olması çevrede oturan vatandaşlar için adeta büyük bir çile haline geldi.

Çalışmaların aralıklarla devam etmesi sebebiyle sürecin uzadığı belirtiliyor. Çalışmalar 3 ayı aşkın süredir sürüyor. Burada ki esnaflar da büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Burası bir cadde ve sokak bağlantılarının olması sebebiyle aslında herkesi zor durumda bırakıyor.

Bölge çamurlar ve çukurlar içerisinde, vatandaşlar bu şekilde yürümek zorunda kalıyor. Bu durum esnafı ve halkı zora sokuyor. Müşterilerin sokağı kullanması sebebiyle esnaf işlerinin düştüğünü aktarıyor. Burada yaşayan vatandaşlar artık sitem ediyor."

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