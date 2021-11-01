Bakırköy’de İSKİ’nin bitmeyen altyapı çalışması isyan ettirdi!

Mehmet Karataş'ın canlı yayında anlattıkları:

"Vatandaşlar burada büyük bir zorluk yaşıyor. Buradan geçiş hem tehlikeli hem imkansız halde. Kartaltepe Mahallesi'nde çalışmaların ne yazık ki tamamlanamıyor olması çevrede oturan vatandaşlar için adeta büyük bir çile haline geldi.