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Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan sert sözler

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Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Millet İttifakı’nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan sert sözler

Mehmetçik'in Irak ve Suriye'ye gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması hakkında sunulan tezkere CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına rağmen AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise CHP'nin hayır oyu vermesini eleştirirken "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" ifadelerini kullandı.

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü. Tezkereye, AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu verirken, HDP 'Hayır' oyu kullandı.

TEZKEREYE HAYIR DİYEN CHP ELEŞTİRİLDİ

Oylamadan önce HDP tarafından gizli ortağı CHP'ye 'Hayır' oyu kullan mesajı gönderilirken, CHP'nin tutunacağı tavır merak konusu olmuştu. CHP oylamada hayır oyu verirken, eleştirilerin de hedefinde yer almıştı.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Oylamadan önce HDP tarafından gizli ortağı CHP'ye 'Hayır' oyu kullan mesajı gönderilirken, CHP'nin tutunacağı tavır merak konusu olmuştu. CHP oylamada hayır oyu verirken, eleştirilerin de hedefinde yer almıştı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN CHP'YE TEPKİ

Konuyla ilgili olarak İYİ Parti tarafından da bir tepki geldi. CHP'nin tezkereye hayır demesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, duruma tepki gösterdi ve "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" dedi.

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