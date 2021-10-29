Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan sert sözler
Mehmetçik'in Irak ve Suriye'ye gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması hakkında sunulan tezkere CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına rağmen AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise CHP'nin hayır oyu vermesini eleştirirken "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" ifadelerini kullandı.
TEZKEREYE HAYIR DİYEN CHP ELEŞTİRİLDİ
Oylamadan önce HDP tarafından gizli ortağı CHP'ye 'Hayır' oyu kullan mesajı gönderilirken, CHP'nin tutunacağı tavır merak konusu olmuştu. CHP oylamada hayır oyu verirken, eleştirilerin de hedefinde yer almıştı.
CHP'Yİ ELEŞTİRDİ
Oylamadan önce HDP tarafından gizli ortağı CHP'ye 'Hayır' oyu kullan mesajı gönderilirken, CHP'nin tutunacağı tavır merak konusu olmuştu. CHP oylamada hayır oyu verirken, eleştirilerin de hedefinde yer almıştı.
İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN CHP'YE TEPKİ
Konuyla ilgili olarak İYİ Parti tarafından da bir tepki geldi. CHP'nin tezkereye hayır demesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, duruma tepki gösterdi ve "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" dedi.
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