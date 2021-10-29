Millet İttifakı’nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan sert sözler

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN CHP'YE TEPKİ

Konuyla ilgili olarak İYİ Parti tarafından da bir tepki geldi. CHP'nin tezkereye hayır demesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, duruma tepki gösterdi ve "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" dedi.