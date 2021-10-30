CHP HDP'lileşiyor mu? Tezkereye “hayır” demek güvenliğe tehdit mi? Mehmetçik neden Suriye ve Irak'ta olmalı?
Irak ve Suriye'de 10 ayda 2 bin 180 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyonların devamı ve sınırlarımızın korunması için geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Irak ve Suriye tezkereleri oylandı. CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantı olan HDP’nin çağrısına cevap vererek tezkereye “Hayır” oyu verdi. Aynı tezkereye geçtiğimiz dönemde “Evet” diyen CHP şimdi neden “Hayır” dedi? Peki tezkere karşıtlığının amacı ne? Muhalefet adı altında milli güvenlik hedef mi alınıyor? Tezkereler teröre nasıl darbe vuruyor? Tezkereye "Hayır" çıksaydı ne olurdu? Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorunun önü mü açılırdı? Tezkereye “Hayır” oyu veren CHP sınır ötesi operasyonlara karşı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nın açıklamaları:
"Muhalefet kanadında bir fikir birlikteliği yok. Biz her zaman "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü" ifade ediyoruz. Biz terörü kendi topraklarımıza katmadan orada teröristlere gereken dersi veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu misyonu olduğunu söyleyen CHP'nin tezkereye "Evet" demesi gerekir. Biz hep aynı şeyi ifade ediyoruz. CHP ile HDP eşittir. Bunları eşit olduğu tezkere oylamasında ortaya çıktı. Bunların tek derdi Erdoğan ve AK Parti üzerinden kavga etmektir.
Biz neye "Evet" dersek onlar "Hayır" diyor. Biz neye "Hayır" dersek onlar da karşımıza geçip "Evet" diyebilir. CHP ve HDP birbirinin dümen suyunda gidiyor. Bu birlikteliğinin uzun sürmeyeceğini de herkes gayet iyi biliyor. Büyük devletler ekonomik anlamda saldırılar yaparlar ve bize de 2018 yılında beri bu saldırıları yapıyorlar.
Terörü ülkenize gelmeden yok etmek zorundasınız. Yoksa gelip sizin evinizde eylemlere başlıyor. Bunu Avrupa devletleri hep yapıyor terörü yerinde yok etmeye çalışıyor. Biz de eğer Türkiye'yi yönetiyorsak bunu yapmak ve vatandaşlarımızı koruma zorundayız."
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan sözleri:
"Aslında CHP'nin içine düştüğü durum çok üzücü bir durum. Çünkü kendi değerlerine ve felsefesine aykırı bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla bunu iyi niyetle yaptığını düşünmüyorum. Bunu bir baskı altında yaptığı aşikardır. Bundan önce 6 kez "Evet" dediği birebir aynı olan tezkereye şimdi "Hayır" diyor HDP'nin çağrısıyla. Bu zillet ittifakının nasıl bir çukur içinde olduğu nasıl bir ihanet sarmalında olduğu ortaya çıkmıştır.
Irak ve Suriye'de YPG'li teröristler eğitilip donatılıp ülkemize saldırı için kullanılıyorlar. PKK'nın ve DEAŞ'ın geçmişte bir sürü saldırış var. O teröristler ülkemizde eylem yapıyorlar. Bataklığı yerinde kurutmak gerekiyor. Bunun için TSK'nın orada olması gerekiyor. TSK'nın gittiği günden veri orada barış ve huzur hakim olmuş ve oradan ülkemize yönelik saldırlar kesilmiştir.
Orada terörün tekrar üremisini isteyen ve ülkemize saldırmasını isteyenlere CH'nin çanak tutması bir akıl tutulmasıdır. CHP'nin HDP'nin çağrısına kulak vermesinin kendi hür iradesi ile verdiğini düşünmemek gerekiyor. Bu onların iradeleri ile aldığı bir karar değildir."
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen'in açıklamaları:
"TBMM'de neyin oyladığı noktasında iyi bilgi vermek lazım. 2014 yılında kurulan DEAŞ hızla yayıldı ve geldi Türkiye sınırına yerleşti. Bunu çok kendi kendine yapmış gibi görünmüyor. Paravan örgüttü ve oraya yerleştirildi. Ardından PKK, DEAŞ ile savaşan kahraman örgüt gibi gösterilmeye çalışıldı. Terör örgütü PKK'yı telafi edecek bir mekanizma başlatıldı. Bu çatışmalar Türkiye'ye de taşırıldı. Sanki PKK Türkiye'de DEAŞ'ın saldırısına maruz kalmış gibi gösterilmeye çalışıldı.
Burada bir koalisyon kurdu bir takım ülkeler ve terör örgütü PKK'ya çok ciddi yardımlar yaptılar. PKK'yı yeniden ambalajlayıp Türkiye hattına yerleştirdiler. Geniş bir bölgeyi onlara verip devletleşme sürecine soktular. Bunlar birde 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasına denk geldi. Türkiye işte bu nokta mecbur kaldır ve oralarda operasyonlara başladı. Bu Türkiye'nin güvenlik meselesi bir siyasi partisinin meselesi değildir.
PKK'nın arkasında Amerika, Rusya, İran, Fransa ve İngiltere var. Türkiye karşı büyük bir koalisyon var. CHP'nin tezkereye "Hayır" demesi gerçekten anlaşılabilir değil. CHP'nin gerekçelerinin hiç biri geçerli değil. CHP iktidara geldiğin Türkiye'nin milli güvenlik meselelerinde bu tür sakıncalı ve sorunlu kararlar vermeye devam edecek mi? diye düşündürüyor. CHP bu kararıyla hiç güven vermedi. İleride iktidara gelme durumunda milli güvenlik ile ilgili konularda hiç güven vermedi."
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