Zincir marketler sözlü savunma verecek! Raportörler idari para cezası talep etti

Zincir marketlerin anlaşarak fiyat belirledikleri üzerinden Rekabet Kanunu'nun 4. maddesi çerçevesinde soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Yapılan açıklamada "Satış fiyatlarını ve fiyat artışlarını koordinasyonun sağlandığı elde edilen belgelerde piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı olarak raflara yansıtıldığı yönünde ve benzer nitelikte ifade bulunduğu zincir marketlerinde bu bulguları teyit ettiği" ifade edildi.