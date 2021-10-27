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Zincir marketler sözlü savunma verecek! Raportörler idari para cezası talep etti

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Zincir marketler sözlü savunma verecek! Raportörler idari para cezası talep etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik soruşturmada sona gelindi. Rekabet ihlali yapan zincir marketlerin sözlü savunmaları alınıyor. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Övücü aktardı.

Fahiş fiyat sadece bu yılın değil şüphesiz geçen yıl pandeminin başında gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. Rekabet Kurulu zincir marketlere yönelik soruşturmayı geçen başlatmıştı. Özellikle büyük zincir marketlerin fiyatları bir araya gelerek birlikte belirledikleri şikayetleri üzerine harekete geçildi.

Zincir marketler bugün sözlü savunma yapıyor. Savunmalar 10,30'da alınmaya başlandı ve öncesinde raportör metni okundu. Soruşturmanın neden açıldığı ve elde edilen bulgulara ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı.

Zincir marketlerin anlaşarak fiyat belirledikleri üzerinden Rekabet Kanunu'nun 4. maddesi çerçevesinde soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Yapılan açıklamada "Satış fiyatlarını ve fiyat artışlarını koordinasyonun sağlandığı elde edilen belgelerde piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı olarak raflara yansıtıldığı yönünde ve benzer nitelikte ifade bulunduğu zincir marketlerinde bu bulguları teyit ettiği" ifade edildi.

Yine gelece dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabette hassas işlerin zincir marketler arasında paylaşıldığı bulgusuna ulaşıldı.

Kendileri dışında indirim ve kampanya yapan marketlere karşı beraber hareket ederek tedarikçi firmalar üzerinden bu fiyatları arttıkları bunu da tüketiciye olumsuz yansımasına sebep oldukları emarelerine ulaşıldı. Tüm bunlara bakılarak firmalara idari para cezası kesilmesinin kanaati oluştuğu belirtiliyor.

Zincir marketler sözlü savunma verecek! ZİNCİR MARKETLER SÖZLÜ SAVUNMA VERECEK!
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