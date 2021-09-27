Marketteki fiyat oyununun perde arkası! Fiyatlar neden artıyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor?

Son dönemlerde artan fahiş fiyatlara karşı önemli adımlar atılıyor. Ticaret Bakanlığı her noktada denetimlerini sürdürürken Hal Yasası ve Perakende Yasası'nda son hazırlıklar devam ediyor. Vatandaşın cebini soyan zincir marketlere karşı soruşturma başlatılırken sözlü savunmaları kısa süre içerisinde alınacak. Peki marketteki fiyat oyunlarının perde arkası ne? Zincir marketler birlikte mi hareket ediyor? Enflasyonun üzerinde yapılan zamlar ne anlama geliyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor? Akıllarda oluşan tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken değerlendirdi.