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Marketteki fiyat oyununun perde arkası! Fiyatlar neden artıyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor?

Son dönemlerde artan fahiş fiyatlara karşı önemli adımlar atılıyor. Ticaret Bakanlığı her noktada denetimlerini sürdürürken Hal Yasası ve Perakende Yasası'nda son hazırlıklar devam ediyor. Vatandaşın cebini soyan zincir marketlere karşı soruşturma başlatılırken sözlü savunmaları kısa süre içerisinde alınacak. Peki marketteki fiyat oyunlarının perde arkası ne? Zincir marketler birlikte mi hareket ediyor? Enflasyonun üzerinde yapılan zamlar ne anlama geliyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor? Akıllarda oluşan tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:22
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Marketteki fiyat oyununun perde arkası! Fiyatlar neden artıyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:

Marketler oldukları bölgelerde şubelerle piyasa hakim oluyorlar. 5 zincir marketten bahsediyoruz. Bunların her mahallede yerleri var hatta iki tane ve daha fazlası da oluyor. Güçlü oldukları için tedarikçiler üzerinde baskı kuruyorlar.

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Marketteki fiyat oyununun perde arkası! Fiyatlar neden artıyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor?

Tedarikçiler onların raflarına girmek için para ödüyorlar. Bunun karşılığında 3 veya 5 aya kadar satılan ürünlerinin paralarını vadeli olarak alıyorlar. Perakende Yasası ile bu durumlar artık düzelecek. Televizyona verdikleri reklamların paralarını tedarikçilerden çıkarıyorlar.

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Marketteki fiyat oyununun perde arkası! Fiyatlar neden artıyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor?

MARKETTEKİ FİYAT OYUNUNUN PERDE ARKASI! NE YAPIYORLAR?

- Her bölgede şubelerle piyasaya hakim oluyorlar

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Marketteki fiyat oyununun perde arkası! Fiyatlar neden artıyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor?

- Tedarikçiler üzerinde baskı kuruyorlar

- Raf parası, reklam parası gibi ek maliyetler çıkartıyorlar

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Marketteki fiyat oyununun perde arkası! Fiyatlar neden artıyor? Marketler tüketiciyi neden eziyor?

- Ödemeler 3 aydan önce yapılmıyor