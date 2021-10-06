5’li zincir böyle kırılacak! Fahiş fiyat kabusuna yenilikçi çözüm

TARIM KREDİ'DE FİYATLAR EN AZ YÜZDE 5 DAHA UYGUN

Tarım Kredi Kooperatifi Mağazaları'nda birçok ürünün fiyatının zincir marketlerdekilerden daha düşük olduğu ortaya çıktı. 10 temel ürünün fiyatını karşılaştırdık. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki fiyatların zincir marketlere göre yüzde 5 daha avantajlı oldukları görüldü. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor. Diğer marketlerde 8.99 TL olan domates 6.95 liradan, salatalık ise 4.50 liradan satılıyor.

1.000 MARKET AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitmiş ve fiyatların ve kaliteli ürünlerin uygunluğundan bahsetmişti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Mağazada, gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunuyor. Eylül itibarıyla 483'e ulaşan mağaza sayısı yıl sonunda 1.000'e çıkacak.