Fiyat farkı 5 katına çıktı! Zincir marketler bakliyatta da vatandaşa fahiş fiyatı dayattı!

Fiyatlar markalar arasında olduğu gibi, marketler arasında da farklılık gösteriyor. Organik ürünlerde fiyatlar daha da yukarıya çıkıyor. Sektör yetkilileri, markalı bakliyat firmaları ile marketlerin bakliyattan yüksek kâr sağladığının altını çiziyor.