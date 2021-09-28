Fiyat farkı 5 katına çıktı! Zincir marketler bakliyatta da vatandaşa fahiş fiyatı dayattı!
Meyve ve sebzenin yanı sıra bakliyatta da üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı oldukça büyük. Fiyat uçurumunda başı ise 5 kata varan farkla yeşil mercimek çekiyor.
Gıdada üreticitüketici fiyat farkı vatandaşı bezdirdi. Sadece sebzemeyvede değil, bakliyatta da fiyat uçurumu ortaya çıktı. Fiyat farkında başı ise yeşil mercimek çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu ay açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Ağustos verilerine göre; 1 kilo yeşil mercimek üreticiden 5.78 liraya çıkıyor.
Bu ürün TÜİK'in Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre ortalama 13.73 liraya vatandaşla buluşuyor. Ancak piyasada 1 kilogram mercimeğin fiyatı 28.90 liraya kadar çıkıyor.
Üreticiden kilogramı 6.04 liraya çıkan kırmızı mercimek 25.75, 6.82 liradan çıkan nohut 26.90, 9.76 liradan çıkan kuru fasulye ise 21.90 liraya varan fiyatla sofralara geliyor.
Fiyatlar markalar arasında olduğu gibi, marketler arasında da farklılık gösteriyor. Organik ürünlerde fiyatlar daha da yukarıya çıkıyor. Sektör yetkilileri, markalı bakliyat firmaları ile marketlerin bakliyattan yüksek kâr sağladığının altını çiziyor.
SIRA SÖZLÜ SAVUNMADA
Rekabet Kurulu'nun, Covid-19 salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.
Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim günü mesai saati sonuna kadar kuruma başvurması gerekiyor.
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