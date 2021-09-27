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Haberler Galeri Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

Market fiyatları ne zaman düşecek? Son günlerde gerçekleşen haksız fiyat arışı nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Market fiyatlarının yükselmesi nedeniyle fiyatların ne zaman düşeceği araştırılmaya başlandı. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda fahiş fiyat artışı ile mücadele görüşülecek. Peki, market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour market fiyatları ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 18:18
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Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda öncelikli gündem fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Bilindiği üzere en yaygın şube ağına sahip 5 büyük zincir market için müfettişler görevlendirilmişti. Peki, market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour market fiyatları ne oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

MARKET FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda fahiş fiyatlarla mücadele görüşülüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından takibe alınan ve 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmişti. Alınan sonuçlar Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Bu kapsamda fahiş fiyatlara karşı yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan tarafından fahiş fiyatlarla ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketlerdeki fahiş fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

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Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

REKABET SORUŞTURMASINDA SÖZLÜ SAVUNMA AŞAMASINA GELİNDİ

Rekabet Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

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Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul kararı uyarınca Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.