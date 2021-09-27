HaberlerGaleriMarket fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
Market fiyatları ne zaman düşecek? Son günlerde gerçekleşen haksız fiyat arışı nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Market fiyatlarının yükselmesi nedeniyle fiyatların ne zaman düşeceği araştırılmaya başlandı. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda fahiş fiyat artışı ile mücadele görüşülecek. Peki, market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour market fiyatları ne oldu? İşte son gelişmeler...