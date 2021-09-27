Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketlerdeki fahiş fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."