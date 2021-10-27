Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca çalışan, ''asgari ücret ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtını ararken, hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını ifade etti.
Aralık ayında asgari ücrete yapılacak zam oranları belli olacak. A Haber son 5 yılda asgari ücrete yapılan zamları ekranlara taşıdı. Buna göre 2017 yılında yüzde 8 zam yapılırken geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 21,56 zam yapıldı ve asgari ücret 2 bin 825 liraya çıktı.
Şimdi ise ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Dilek Güngör'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
"Asgari ücrette hemen hemen her sene ciddi artışlar yapıldı. Enflasyonun üzerinde zamlar yapıldı. Baktığınızda 2002'den bu yana asgari ücrette artışlar yüzde bin 200 civarlarında seyrediyor. Fakat kur baskısı nedeniyle fiyatlar bu sene oldukça yükseldi.
Özellikle enflasyonda baskısı dar gelirlileri, orta gelirlileri ve emeklileri daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla asgari ücretin ben bu sene bu oranlardan çok daha yüksek noktada belirleneceğini düşünüyorum.
İşçi kesiminin de oranların yükse olması noktasında istekleri var. En az 3 bin 600 TL olabileceğini bekliyorum. Ama bunun dışında Ankara'da bir takım çalışmalar olduğunu da duydum. Özellikle gelir vergisi ve diğer vergi kalemleri var. Bunların toplamında da 750 TL'ye yakın bir rakam yapıyor. Hatta bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz.
Vergiden arındırılması gibi bir çalışma söz konusu. Bunun için kaynak nerede diye sorulabilir? Enflasyonda hepimiz ağustos ayından sonra bir düşüş bekliyorduk. Ama dünyadaki durum da ortada. FED Başkanı'nın açıklamalarını 2 gün önce seyrettik. Enflasyon görünen o ki bir süre kalıcı hale gelecek.
Buradan yola çıkarak bakarsan enflasyonu kısa vadede düşürmek çok mümkün görünmüyor. Bundan dolayı insanların enflasyon altında ezilmemesi için gelirleri artırmak gerekiyor. Şu anda bütçede de bu imkan var. Çünkü AK Parti hükümetleri 2002 yılında beri asgari ücrete sadece enflasyonun üzerinde zam yapmadı aynı zamanda bütçe açığını da çok iyi kontrol etti. Hatta bir dönem denk bütçe noktasında gelindi.
Daha sonraki dönemlerde bütçe açıkları hep yüzde 3'ün altında kaldı. Geçen sene pandemiyle ilgili çok yüksek destekler verilmesine rağmen yine bütçe açığı yüzde 3'lerde kaldı. Gelişmiş ülkelerin çoğunda bu rakam yüzde 14 civarlarında seyrediyor.
2021 yılında pandemi nedeniyle kapanmalar bittikten sonra sanayi üretiminin artışı görünüyor. Vergi gelirleri de dolayısıyla artıyor. 2-3 senedir bütçe de ciddi şekilde tasarruflar da sağlanıyor. Aslında bütçe açığı hedeflenen daha düşük olması durumu var ortada. Bütçe açığı hedefi 3,5'lar belirlenmişti şu anda ise 1,6 civarlarında yıl sonunda belki yüzde 2 civarlarında gerçekleşebilir.
Buradan değerlendirirsek bütçe şu anda bir marj var. Önümüzdeki yıl da bütçe açığı hedefi yüzde 3,5 civarlarında. Fakat olağanüstü bir durumda geçiyoruz. Hem de tüm dünya olarak böyle bir durum yaşıyoruz. Pandemi krizi bitti ama iklim, enflasyon ve diğer etkiler söz konusu.
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