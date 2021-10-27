Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

İşçi kesiminin de oranların yükse olması noktasında istekleri var. En az 3 bin 600 TL olabileceğini bekliyorum. Ama bunun dışında Ankara'da bir takım çalışmalar olduğunu da duydum. Özellikle gelir vergisi ve diğer vergi kalemleri var. Bunların toplamında da 750 TL'ye yakın bir rakam yapıyor. Hatta bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz.