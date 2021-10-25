25 Ekim 2021, Pazartesi
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Kamu bankalarından faiz indirimi! Konut ve ticari kredi faiz oranları ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası 3 kamu bankası faiz inidirimine gitti. Ticari ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. Vatandaşa nasıl yansıyacak? Özel bankalar da kredilerde faiz indirimi yapacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.