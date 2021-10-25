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Haberler Galeri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından gözler kamu bankası faiz oranlarına çevrildi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyordu. İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları nakit ihtiyacını gidermek isteyenler tarafından sorgulanmaya başlanmıştı. Kredi faizlerinde ilk adımın geldiği iddia edilmişti. Peki; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:15
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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

Üç kamu bankası Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nda kredi faizlerine değişikliğe gidilmesi uzun süredir bekleniyordu. Milyonlarca kişiye kredi veren kamu bankalarında faiz oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kararıyla politika faizi yüzde 18'de yüzde 16'ya düşürülmüştü. Bu nedenle gözler Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarına çevrildi. İşte; kamu bankalarının güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

HALKBANK'TAN İNDİRİM KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

Halkbank'ın kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan indirdiği iddia edilmişti.

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI GELDİ

Kamu bankalarından faiz indirimi kararı geldi. 3 banka ticari ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. 26 Ekim'den geçerli olmak üzere kredi faizlerinde değişiklik yaşanacak.

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

Konut kredisinde 1 milyon TL üstüne yüzde 1,34 faiz oranı belirlenecek.