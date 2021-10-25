Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! TCMB kararı sonrası kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizleri yüzde kaç?

Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından gözler kamu bankası faiz oranlarına çevrildi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyordu. İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları nakit ihtiyacını gidermek isteyenler tarafından sorgulanmaya başlanmıştı. Kredi faizlerinde ilk adımın geldiği iddia edilmişti. Peki; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?