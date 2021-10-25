25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türkiye'de milyonlar merak ediyordu! Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız? Gençlere yeni uyarı...

Türkiye'de milyonlar merak ediyordu! Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız? Gençlere yeni uyarı...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
ABONE OL
Türkiye’de milyonlar merak ediyordu! Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız? Gençlere yeni uyarı...

A Haber ekranlarına konuk olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadelede son durumu açıkladı. Haftalık vakalarda artış olduğunu söyleyen Yiyit, ölüm sayılarının neden hala yüksek olduğunu da duyurdu. Peki yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yiyit vakalardan aşılara, ölümlerden hastanelerdeki son duruma kadar çok sayıda önemli konuyu değerlendirdi.

VAKALAR HAFTALIK OLARAK YÜKSEK

Vaka sayıları bugün düşmüş gibi gözükse de aslında haftalık bazda baktığımızda hafif artışlarla devam ediyoruz. Bu toplumsal olarak bizim eserimiz.

"ÇIKAN VAKALAR..."

Ölüm rakamlarında elimizdeki en güçlü silah aşı. Çıkan pozitif vakaların bir süre sonra yatan hastaya yansıması oluyor. Bir süre sonra da ölüme yansıyor.

HASTANEYE CİDDİ YÜK OLUŞTURUYORDU

Geçtiğimiz ay itibarıyla küçük küçük yukarıya çıkan bu rakamlar hastanelere de yansımaya başladı. Önceki dalgalarda vaka sayıları hastanelere ciddi yük oluşturuyordu. Ama şu an bu yük daha az. Bunun nedeni de yüksek aşılama oranı.

ÖLÜM SAYILARI NEDEN HALA YÜKSEK?

Yoğun bakıma gelen hastalar çoğu delta varyantıyla geliyor ve çoğunu kaybediyoruz. Hedefimzi her zaman ne? Hastaları yoğun bakımlık yapmamak. En etkili silah aşı.

YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE KAÇI AŞISIZ?

Yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişiler.

GENÇLERİN YOĞUN BAKIMA GİRİŞİ ARTIYOR

Yaşlılarımızın bir an önce aşı olması gerekiyor. Gençlerin de aşı olmasını bekliyoruz. Yoğun bakımda artık genç hastalarımız da oluyor. Çift doz çok kıymetli.

AŞI VAKALARIN HASTANEYE YATMASINI ENGELLİYOR

Pozitif vakamız çok. Aşı bu vakaların hastaneye yatmasını engelliyor. Hem yoğun bakımdan hem de diğer ülkelerden görüyoruz bunu.

Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız? YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE KAÇI AŞISIZ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA