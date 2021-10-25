Türkiye’de milyonlar merak ediyordu! Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız? Gençlere yeni uyarı...

HASTANEYE CİDDİ YÜK OLUŞTURUYORDU

Geçtiğimiz ay itibarıyla küçük küçük yukarıya çıkan bu rakamlar hastanelere de yansımaya başladı. Önceki dalgalarda vaka sayıları hastanelere ciddi yük oluşturuyordu. Ama şu an bu yük daha az. Bunun nedeni de yüksek aşılama oranı.