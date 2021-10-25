Türkiye'de milyonlar merak ediyordu! Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız? Gençlere yeni uyarı...
A Haber ekranlarına konuk olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadelede son durumu açıkladı. Haftalık vakalarda artış olduğunu söyleyen Yiyit, ölüm sayılarının neden hala yüksek olduğunu da duyurdu. Peki yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız?
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yiyit vakalardan aşılara, ölümlerden hastanelerdeki son duruma kadar çok sayıda önemli konuyu değerlendirdi.
VAKALAR HAFTALIK OLARAK YÜKSEK
Vaka sayıları bugün düşmüş gibi gözükse de aslında haftalık bazda baktığımızda hafif artışlarla devam ediyoruz. Bu toplumsal olarak bizim eserimiz.
"ÇIKAN VAKALAR..."
Ölüm rakamlarında elimizdeki en güçlü silah aşı. Çıkan pozitif vakaların bir süre sonra yatan hastaya yansıması oluyor. Bir süre sonra da ölüme yansıyor.
HASTANEYE CİDDİ YÜK OLUŞTURUYORDU
Geçtiğimiz ay itibarıyla küçük küçük yukarıya çıkan bu rakamlar hastanelere de yansımaya başladı. Önceki dalgalarda vaka sayıları hastanelere ciddi yük oluşturuyordu. Ama şu an bu yük daha az. Bunun nedeni de yüksek aşılama oranı.
ÖLÜM SAYILARI NEDEN HALA YÜKSEK?
Yoğun bakıma gelen hastalar çoğu delta varyantıyla geliyor ve çoğunu kaybediyoruz. Hedefimzi her zaman ne? Hastaları yoğun bakımlık yapmamak. En etkili silah aşı.
YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE KAÇI AŞISIZ?
Yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişiler.
GENÇLERİN YOĞUN BAKIMA GİRİŞİ ARTIYOR
Yaşlılarımızın bir an önce aşı olması gerekiyor. Gençlerin de aşı olmasını bekliyoruz. Yoğun bakımda artık genç hastalarımız da oluyor. Çift doz çok kıymetli.
AŞI VAKALARIN HASTANEYE YATMASINI ENGELLİYOR
Pozitif vakamız çok. Aşı bu vakaların hastaneye yatmasını engelliyor. Hem yoğun bakımdan hem de diğer ülkelerden görüyoruz bunu.
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