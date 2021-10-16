Son dakika: A Haber görüntüledi! Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali sonrası PKK/YPG'nin yaşadığı panik kamerada
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Suriye'ye operasyon sinyali vermesi sonrası terör örgütü YPG/PKK paniğe kapıldı. Terör örgütü hendek ve tünel çalışmalarına hız verdi. A Haber, Zor Mağar bölgesindeki teröristleri görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin yıkılmış bir bina civarında nöbet tuttukları görüldü. Teröristlerin görüntülendiği noktanın, Rusya ile yapılan anlaşma gereğince boşaltılması gerekiyordu. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Artık tahammülümüz kalmamıştır! En kısa sürede bu sorunların çözümü için gerekli adımları atacağız." demesi ile gözler Suriye'deki terör hedeflerine çevrildi. Taciz ve saldırıların arttığı bölgede 2 polisimizin şehit olması bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye'nin olası harekatının gündeme gelmesi ile teröristler hendek ve tünel çalışmalarına hız verdi. Sivilleri köylerden çıkaran teröristler evleri karargah olarak kullanmaya başladı. A Haber, Cerablus'un hemen karşısındaki Ayn-el Arab'ın Zor Mağar Köyü'ndeki hareketliliği görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sıcak bölgeden detayları aktardı.
"ELLER TETİKTE OPERASYONUN TALİMATI BEKLENİYOR"
A Haber muhabiri Geçgel, "Peş peşe gelen operasyon sinyallerinin ardından gözler Tel Rıfat'a çevrilmiş durumda. PKK'lı teröristler panik içerisinde hendek kazamaya devam ediyorlar. Bu noktadan çok net bir şekilde görülüyor. Eller tetikte operasyonun talimatı bekleniyor." ifadelerini kullandı.
A HABER ZOR MAĞAR'DAKİ TERÖRİSTLERİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber televizyonu Türkiye'nin olası harekatı öncesi sıcak bölgedeki takibini sürdürüyor. Daha önce Tel Rıfat'taki teröristleri ve hazırlıkları görüntüleyen A Haber, bu kez de Ayn-el Arab'ın yanıbaşındaki Zor Mağar Köyü'nü görüntüledi.
Görüntülerde, TSK'nın taciz ateşlerine misli ile karşılık vermesi sonucu yıkılan bir binanın etrafında teröristlerin silahla nöbet tuttuğu görüldü.
Öte yandan bölgede hazırlıklara hız verildiği, teröristlerin Türkiye'nin olası harekatına karşı koyabilmek için hendekler ve tüneller kazdığı tespit edildi.
RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMA GEREĞİ BÖLGEYİ TERK ETMELERİ GEREKİYORDU
YPG/PKK'lı teröristlerin Rusya ile yapılan anlaşma gereğince bu bölgeyi terk etmeleri gerekiyordu. Tel Rıfat ve Zor Mağar'daki görüntüler anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmediğini gösteriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SURİYE'YE HAREKAT MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, "Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." demişti.
Erdoğan, Cuma namazı çıkışında ise kendisine yöneltilen Suriye'de harekat sorusuna, "Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Tabi bir yere kadar sabrımız devam etti ve son olarak da iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman tabi sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir. Bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.
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